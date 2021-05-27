Emirşah Torun, Kuruçeşmeli  muhtarlarla buluştu

İzmit’in tüm bölgelerinde çalışmalarına devam eden ve vatandaşların talebi doğrultusunda yeni projeler üreten İzmit Belediyesi, muhtarlarla bir araya gelerek gerçekleştirilen ve yapılması planlanan hizmetler üzerine görüşmelerini sürdürüyor. Yapılan istişareler neticesinde çalışmaların son durumu değerlendirilip, ihtiyaca yönelik yeni projeler için fikir alışverişi yapılıyor.
ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİLER
Muhtarlarla sık sık bir araya gelen İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, bu kez Kuruçeşme bölgesindeki mahalle muhtarıyla bir araya gelerek bölgenin ihtiyaçlarını ve devam eden çalışmaları değerlendirdi. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ile birlikte Kuruçeşme’ye giden Emirşah Torun, muhtarların mahalleleriyle ilgili belirttikleri ihtiyaçları dinledi, devam eden çalışmalar ve yapılması planlanan projelerle ilgili bilgiler aktardı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.