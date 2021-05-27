Hürriyet, Gagauz Dostluk Derneği’ni ağırladı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesinin Gagauzya’daki kardeş şehri Çadır Lunga’dan gelen Gagauz Dostluk Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Necdet Ertuğrul ile Dünya Türkleri ve Akraba Toplulukları Hizmetleri Derneği Başkanı Metin Özkan, Tüm Balkan Derneği Sekreteri Selim Yıldız, Kültür Okulları Kurucusu ve sahibi Ali Aydemir ve Kocaeli Turizm Derneği Başkanı Soner Kılıç’ı makamında ağırladı. Kardeşlik mesajlarının verildiği buluşmada konuklarıyla yakından ilgilenen Hürriyet, belediye çalışmaları hakkında paylaşımlarda bulundu.



SİZİNLE TANIŞMAK İSTEDİK

İzmit Belediyesinin çalışmalarını yakında takip ettiklerini kaydeden Dünya Türkleri ve Akraba Toplulukları Hizmetleri Derneği Başkanı Metin Özkan, “Türk Dünyası Belediyeleri ile Türkiye’de bir etkinlik düzenleyeceğiz. Etkinlik öncesi sizinle tanışmak istedik. İzmit için çok güzel çalışmalar yaptığınızı biliyor, bu çalışmalarınız devam etmesini diliyoruz” dedi. Ziyaret sonrası Necdet Ertuğrul ile Metin Özkan, başkan Hürriyet’e Gagauz Türkleri ve Kırım Türkleri’ni anlatan kitapları, Hürriyet de konuklarına pişmaniye ve İzmit Belediyesi dergilerini hediye etti.