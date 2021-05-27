Son söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın

Sakaryaspor ve Kocaelispor'un play-off finalinde eşleşmesinin ardından tüm spor kamuoyu iki takımında 1.Lig'e alınması görüşünde birleşti. Sakaryaspor ile Kocaelispor’un play-off finaline yükselmesinin ardından iki tarafın da spor kamuoyu devreye girdi. Göreve geldiği günden beri Sakaryaspor'u 1.Lig'e taşımak için büyük çaba sarf eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın iki takımında 1. Lig'e alınması için birçok görüşme yaptıkları öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu ve Bakanlık nezdinde birçok temasta bulunan Başkanların, Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yassı Ada'da bir araya gelerek iki şehrin beklentilerini aktaracakları öğrenildi. Perşembe günü müjdeli haberin gelmesi bekleniyor. Olumlu bir karar çıkması durumunda dahi 28 Mayıs Cuma günkü final maçının yine de oynanması bekleniyor.