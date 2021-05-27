Başkan Kocaman pazarcı esnafıyla

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Derbent Mahallesi’nde kurulan pazarcı esnaflarla bir araya geldi. Esnafların ve hemşehrilerinin istek ve taleplerini yerinde dinledi. Başkan Kocaman, “Merkezi hükümetimiz, Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi olarak salgın sürecinde esnafımıza desteğe devam ediyoruz. Birlik olarak salgın sürecini atlatacağız” açıklamasında bulundu.
KOCAMAN TEZGAH BAŞINDA
Derbent Mahallesi’nde kurulan semt pazarında esnafı salgın konusunda dikkatli olmaları ve belirlenen kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunan Başkan Kocaman, esnafların sattıkları ürünler hakkında bilgi alırken, zaman zaman da tezgah hazırlamalarına yardım etti.
BİRLİKTE AŞACAĞIZ, GÜZEL GÜNLER YAKINDIR
Her zaman esnafımıza destek olacağız diyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Derbent mahallemizde kurulan semt pazarımızı ziyaret ederek pazarcı esnafımız ve hemşehrilerimizle sohbet ettik. Rabbim çarşımızın, pazarımızın bereketini eksik etmesin. Bu zor süreci hep birlikte aşarak daha güzel günlere ulaşacağız. Birbirimize destek olarak bu süreci aşacağız” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.