Başkan Kocaman pazarcı esnafıyla

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Derbent Mahallesi’nde kurulan pazarcı esnaflarla bir araya geldi. Esnafların ve hemşehrilerinin istek ve taleplerini yerinde dinledi. Başkan Kocaman, “Merkezi hükümetimiz, Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi olarak salgın sürecinde esnafımıza desteğe devam ediyoruz. Birlik olarak salgın sürecini atlatacağız” açıklamasında bulundu.

KOCAMAN TEZGAH BAŞINDA

Derbent Mahallesi’nde kurulan semt pazarında esnafı salgın konusunda dikkatli olmaları ve belirlenen kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunan Başkan Kocaman, esnafların sattıkları ürünler hakkında bilgi alırken, zaman zaman da tezgah hazırlamalarına yardım etti.

BİRLİKTE AŞACAĞIZ, GÜZEL GÜNLER YAKINDIR

Her zaman esnafımıza destek olacağız diyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Derbent mahallemizde kurulan semt pazarımızı ziyaret ederek pazarcı esnafımız ve hemşehrilerimizle sohbet ettik. Rabbim çarşımızın, pazarımızın bereketini eksik etmesin. Bu zor süreci hep birlikte aşarak daha güzel günlere ulaşacağız. Birbirimize destek olarak bu süreci aşacağız” ifadelerini kullandı.