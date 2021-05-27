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27 May 2021 - 23:55- Spor G: 27 May 2021 - 21:18

Başka yolu yok! Bu gece 1.Lig takımı olacağız

BAL’da, 3.LİG’de, 2.Lig’de yılladır sürünen Kocaelisporumuz, tarihi finalde ve derbide Sakaryaspor ile 1. Lig’e yükselmek için karşılaşacak. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki maç saat 20.00’de başlayacak.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Mücadeleyi İzmir’den Halil Umut Meler yönetecek, karşılaşama Misli.com ve D Smart 77. Kanal’dan canlı olarak yayınlanacak. Maçı iki kulüpten de 300’er kişi izleyecek.

SADECE 1 ADIM KALDI

2. Lig Kırmızı Grup’ta normal sezonu 3. sırada tamamlayan Kocaelispor, Play-Off’ta Ankara Demirspor ve Trabzon Hekimoğlu’nu eleyerek finale yükseldi. Beyaz grupta sezonu ikinci bitiren Sakaryaspor ise Vanspor ve Kırşehirspor’u eleyerek finalde Kocaelispor’un rakibi oldu. Bu akşam İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak olan maçı kazanan takım cuma gecesi itibari ile 1. Lig takımı olacak.

13 YIL SONRA KAPISINA DAYANDIK

Kocaelispor’da ve şehirde nefesler tutuldu. Camia, Körfez’in daha önce 36 kez rakip olduğu Sakaryaspor’u, 37. maç sonunda devirip üst lige çıkacağına inanıyor. Geçen sezon 3. Lig’den açık ara farkla şampiyon olan Kocaelispor bir yıl sonra çok yaklaştığı 1. Lig hasretine 13 yıl sonra nokta koymak için elinden gelen her şeyi yapacak. Maçın normal süresi berabere bitersek 15’er dakikalık iki devreli uzatma süresi oynanacak, uzatmada da sonuç değişmezse penaltılar şampiyonu belirleyecek.

SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ

Kocaelispor’da eksik futbolcu bulunmuyor. Takımın 2-2 sona eren Hekimoğlu maçının 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor. Komşu da 5-1 kazanılan Kırşehir maçındaki 11 ile mücadele etmesi bekleniyor. Artık sözün bittiği yere geldik. Sadece iki şehrin değil, ülkenin çok yakından takip ettiği, müthiş bir heyecana sahne olması beklenen maçta Kocaelispor’a yürekten başarılar diliyoruz.

# Misli.com, Play-Off
# PLAYOFF DERBİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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27 May 2021 - 23:55 Kocaeli/ İzmit- Spor

Muhabir Erdem Övüç

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