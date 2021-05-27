Çözüm Eğitim Kurumu’ndan ücretsiz kurs

Kocaeli Çözüm Eğitim Kurumu’nun Lansmanı geçtiğimiz gün Ramada Otel’de gerçekleştirildi. Yapılan organizasyonda gelecek planları konuşuldu. İzmit’te 3 şubesi bulanan Çözüm Kurs Merkezi 15 Haziran ve 15 Ağustos tarihlerinde iki tane yaz kursu yapılacak. 8. ve 12. Sınıf öğrencileri için planlanan yaz kursları öğrencilere katkıda bulunmak için düzenlenecek. Kursa kayıt zorunluluğu olmamakla birlikte öğrencilerden ücret talep edilmeyecek. Çözüm Kurs Merkezinin Körfez, İzmit ve Yahyakaptan VİP şubeleri bulunmaktadır.

“HEDEF YAHYAKAPTAN”

Çözüm Kurs Eğitim Kurumu olarak yapılan açıklamada: “Körfez Çözüm Kurs, 750 m2 alanda 11 dersliğiyle 25 personel ve 150 öğrenciyle eğitim vermektedir. İzmit Çözüm Kurs, 1200 m2 alanda 16 dersliği, 30 personel ve 200 öğrencisiyle eğitim vermektedir. Özellikle kurum içerisinde yer alan hijyenik, sessiz ve ferah kütüphane ortamı, sınava hazırlıkta öğrencilerin birinci adresi olma özelliğine sahiptir. Yahyakaptan VİP şube, 500 m2 alanda yeni yapılanma ve yeni eğitim modeliyle hizmet vermeye başlayacaktır. Çözüm Kurs olarak hedefimiz, Körfez ve İzmit bölgelerinde oluşturduğumuz eğitim modelini Yahyakaptan bölgesine de taşımaktır.”

İZMİT ÇÖZÜM KURS MÜDÜRÜ OĞUZ ÖKSÜZ KİMDİR ?

2000 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Fizik Öğretmenliği bölümünü bitirdi. 2002 yılına kadar Kütahya’nın bir ilçesinde öğretmenlik yaptı. 2008 yılına kadar Kütahya Kavram Dershanesinde fizik öğretmenliği yaptı. 2008 yılında Kocaeli’ye geldikten sonra 1 yıl Hızlı Okuma Uzmanlığı yaptı ve 2009 yılında Gölcük Seviye Dershanesinde fizik öğretmenliği, 2010 yılında Fatih Dershanesinde eğitim koordinatörlüğü yaptı. 2011 yılında Cebir Kolejde Anadolu Lisesinde müdürlük yapmaya başladı. 2012 yılında Marmara Üniversitesi Fizik Öğretmenliği masterını tamamladı. 2014 yılında Uğur Temel Lisesi müdürlüğü yaptıktan sonra ODTÜ-Kyöd ve Simya Kolejinde Anadolu Lisesi müdürlük görevini yürüttü. Anadolu Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünü okumakta. 2020 yılında İzmit Çözüm Kurs Merkezinde müdürlük görevini devraldı, görevine devam etmekte.

KÖRFEZ ÇÖZÜM KURS MÜDÜRÜ OLGUN YILDIZ KİMDİR?

1974 yılında Ardahan’da dünyaya geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Coğrafya ve Bilgiler Öğretmenliği bölümünlerinde öğrenim gördükten sonra formasyonuyla 1998 yılında öğrenimini tamamladı. Samsun ve Bursa’da dershanecilikle iş yaşamını devam ettirdi. Sonrasında Kocaeli’ye gelerek özel öğretim kurslarında çalışmaya devam etti. 17 yıllık dershanecilik yaşamında 17 yıl coğrafya öğretmenliğiyle birlikte 3 yıl müdür yardımcılığı ve 12 yıl müdürlük yaptı. Körfez Çözüm Kurs şubesinde müdürlük görevine devam etmekte.