Durdurulan minibüsten 23 düzensiz göçmen çıktı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında TEM Otoyolu üzerinde gerçekleştirilen uygulamalarda şüphe üzerine durdurulan 3 farklı araçta 19 Suriye ve 4 Afgan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin sevk ve idaresini sağlayan 3 kişi gözaltın alınırken kaçak göçmenler geri gönderilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezine sevk edildi. Gözaltına alınan 3 kişinin ise tamamlanan işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.