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27 May 2021 - 16:06- Asayiş G: 27 May 2021 - 16:32

Durdurulan minibüsten 23 düzensiz göçmen çıktı

 Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından TEM otoyolu üzerinde yapılan denetim ve kontrollerde durdurulan 3 farklı araçtan 23 kaçak göçmen yakalandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik  gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında TEM Otoyolu üzerinde gerçekleştirilen uygulamalarda şüphe üzerine durdurulan  3 farklı araçta 19 Suriye ve 4 Afgan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin sevk ve idaresini sağlayan 3 kişi gözaltın alınırken kaçak göçmenler geri gönderilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezine sevk edildi. Gözaltına alınan 3 kişinin ise tamamlanan işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.
# Kocaeli

27 May 2021 - 16:06 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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