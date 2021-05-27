Koronavirüs Kocaeli'de 2 can aldı

Hatice Yayla

Derince Dumlupınar Mahallesi Öznur Sokak üzerinde ikamet eden özel sektörden emekli Nazım Yayla’nın eşi Hatice Yayla (71) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Hatice Yayla’nın cenazesi Rahmi Seymen Camiinden alınarak Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.

Ramazan Kurhan

Körfez Yukarı Hereke Mahallesinde ikamet eden işçi emeklisi Ramazan Kurhan (54) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Ramazan Kurhan’ın cenazesi Yukarı Hereke Mezarlığında toprağa verildi.