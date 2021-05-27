Koronavirüs Kocaeli'de 2 can aldı

Hatice Yayla
Derince Dumlupınar Mahallesi Öznur Sokak üzerinde ikamet eden özel sektörden emekli Nazım Yayla’nın eşi Hatice Yayla (71) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Hatice Yayla’nın cenazesi Rahmi Seymen Camiinden alınarak Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.
Ramazan Kurhan
Körfez Yukarı Hereke Mahallesinde ikamet eden işçi emeklisi Ramazan Kurhan (54) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Ramazan Kurhan’ın cenazesi Yukarı Hereke Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.