1’inci Lisansüstü Sosyal Bilimler Sempozyumu yarın başlıyor

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) himayesinde Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Altun’un Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığı’nda lisansüstü öğrencilere yönelik “1’inci Lisansüstü Sosyal Bilimler Sempozyumu” 28-29 Mayıs 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek.
17 TEMEL BAŞLIKTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Dil ve Edebiyat, Gazetecilik ve Medya Çalışmaları, Görsel İletişim, Görsel Sanatlar, Hayat Boyu Öğrenme, Kadın Çalışmaları, Karşılaştırmalı Edebiyat, Maddi Kültür ve El Sanatları, Oyun-Dans-Müzik, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sahne ve Gösteri Sanatları, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Turizm, Türk Halkbilimi, Türk Müziği, Türkçe Öğretimi ve Yakın Dönem Türk Tarihi olmak üzere 17 temel başlık altında gerçekleştirilecek sempozyuma 242 yüksek lisans öğrencisi ve 91 doktora öğrencisi bildiri sunacak. Sempozyumda ayrıca 75 üniversite de yer alıyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.