1’inci Lisansüstü Sosyal Bilimler Sempozyumu yarın başlıyor

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) himayesinde Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Altun’un Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığı’nda lisansüstü öğrencilere yönelik “1’inci Lisansüstü Sosyal Bilimler Sempozyumu” 28-29 Mayıs 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek.

17 TEMEL BAŞLIKTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Dil ve Edebiyat, Gazetecilik ve Medya Çalışmaları, Görsel İletişim, Görsel Sanatlar, Hayat Boyu Öğrenme, Kadın Çalışmaları, Karşılaştırmalı Edebiyat, Maddi Kültür ve El Sanatları, Oyun-Dans-Müzik, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sahne ve Gösteri Sanatları, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Turizm, Türk Halkbilimi, Türk Müziği, Türkçe Öğretimi ve Yakın Dönem Türk Tarihi olmak üzere 17 temel başlık altında gerçekleştirilecek sempozyuma 242 yüksek lisans öğrencisi ve 91 doktora öğrencisi bildiri sunacak. Sempozyumda ayrıca 75 üniversite de yer alıyor.