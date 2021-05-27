Kadınlar Aile Bakanını istifaya davet etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın pandemide kadına şiddet olaylarındaki artışın “tolere edilebilir" düzeyde olduğunu söylemesinin ardından tepkiler devam ediyor. Kocaeli Kadın Platformu ve Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnsiyatifi üyesi kadınlar bugün akşam saatlerinde İzmit’te bulunan Belediye İş Hanı önünde bir araya gelerek Bakan Yanık’a tepki gösterdi. Kadına yönelik şiddet tolere edilemez diyen kadınlar Bakan Yanık’ı istifaya davet etti.

KONUKEVLERİ KAPATILDI

Kadınlar adına açıklamayı Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Yeliz Yılmaz Karstarlı okudu. Kadınlar sloganları eşliğinde açıklamayı okuyan Karstarlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Her üç kadından birinin, hayatı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldıkları bilinmesine rağmen, kadınlar salgın döneminde hiçbir önlem alınmadan evlere kapatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı “Kadın Konukevlerinde Koronavirüse Karşı Ek Tedbirler Alındı” başlıklı açıklamada yüksek can güvenliği riski bulunan kadınlar dışında başvuru kabul edilmediği için kadınların sığınaklara kabulü zorlaştırılmış, can güvenlikleri risk altına sokulmuştur.

TALİHSİZ AÇIKLAMA

En vahimi ise 20 Mart 2021 tarihinde TBMM devre dışı bırakılarak bir gece yarısı kararnamesiyle, kadınları şiddete karşı koruyan en kapsamlı uluslararası sözleşme niteliğinde olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı olmuştur. Atandığı günden bu yana sürekli olarak kadınların sorunlarından ne kadar uzak olduğunu gösteren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu'nda yaptığı sunumda; pandemi döneminde, kadına yönelik şiddet olaylarındaki artışın “tolere edilebilir” düzeyde, yani ''hoş görülebilir'' olduğunu belirtmiştir.

BİR KİŞİ DAHA EKSİLMEYE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK

Bakan Derya Yanık bu sözleriyle iktidarın kadına yaklaşımını da bir kez daha ortaya koymuştur. Ev içinde ve kamusal alanda katlanarak artan fiziksel, cinsel, psikolojik, dinsel ve ekonomik şiddet, bakan Derya Yanık tarafından münferit olarak kabul görmektedir. Sayın Bakana buradan sesleniyoruz: Kadına yönelik şiddeti münferit ve meşru gören anlayışınıza ve kadın düşmanı politikalara biz kadınların tahammülü kalmadı. Kadına yönelik şiddet tolere edilemez. Bizim bir kişi daha eksilmeye tahammülüz yok. Yaptığınız açıklamaları savunmak yerine, kadınlardan özür dilemeli ve derhal istifa etmelisiniz.

NUTKUMUZ TUTULARAK İZLEDİK

Yine kamuoyunun yakından hatırladığı üzere, Bakan Derya Yanık' ın 23 Nisan' da makamında ağırladığı 10 yaşındaki çocuğa ‘Ramazan dolayısıyla' bir şey ikram etmediğini söylemesi ve çocuğun koruma evinde kaldığını dile getirmesini nutkumuz tutularak izlemiştik. Şiddet ve istismar tehdidi altında yaşamaya rağmen, çözüm üretmek yerine kadına yönelik şiddeti ve istismarı meşru gören bu anlayışı, ürettiği politikaları ve uygulamalarını kabul etmiyoruz.

KADIN VE EŞİTLİK BAKANLIĞI KURULMALI

Kadınlar olarak yıllardır söylediğimizi buradan bir kez daha ifade ediyoruz; Kadına yönelik şiddet politiktir'' Çözümü için kadınlarla birlikte etkin politikalar üretilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaşamın her alanında sağlanması gereklidir. İstanbul sözleşmesinin fesih kararından derhal vazgeçilmeli ve sözleşme tüm maddeleriyle birlikte etkin olarak uygulanmalıdır. Kadını birey olarak görmeyip aile odaklı politika üreten bakanlık kapatılmalı, kadınlarla beraber politika üretecek ''Kadın Ve Eşitlik Bakanlığı'' kurulmalıdır”