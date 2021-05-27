CHP İzmit’te Ali Sarı için devam kararı!

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Sarı, sosyal medya hesabı üzerinden hem İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hem de İzmit ilçe yönetimiyle ilgili yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu. Sarı hakkında başlayan disiplin işlemleri hakkında oluşturulan klasör İl Disiplin Kurulu’na gönderildi. Bugün gerçekleştirilen İl Yönetim Kurulu toplantısında Ali Sarı, paylaşımları nedeniyle sadece uyarı aldı. Kararın ardından Sarı mevcut görevine devam edecek.