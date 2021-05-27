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27 May 2021 - 21:03- Gündem G: 27 May 2021 - 21:06

İzmitli kadınların el emeği yarın görücüye çıkıyor

‘Kadın El Emeğini Destekleme Etkinliği’ düzenleyerek 15 günde bir farklı yerlerde stantlar kuracak olan İzmit Belediyesi, ilk olarak yarın onlarca kadının ürünlerini vatandaşla buluşturacak

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İzmitli üreticilere her noktada desteğini sürdüren İzmit Belediyesi, yarın (Cuma) saat 10.00 ile 18.00 arasında Belsa Plaza B Blok önünde satış stantları kurarak anlamlı bir etkinliğe daha imza atacak. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Kadın El Emeğini Destekleme Etkinliği ile onlarca kadının el emeği, vatandaşların beğenisine sunulacak.  


15 GÜNDE BİR FARKLI YERDE OLACAK 

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunan kadın üreticilerin yer alacağı Kadın El Emeğini Destekleme Etkinliği, 15 günde bir farklı üreticilerle İzmit’in farklı bölgelerinde devam edecek. Etkinlikte kurulacak stantları gezmek isteyen vatandaşlar, ahşap, nakış örgü, giyim, mozaik, kozalak süsleme, hediyelik eşya, çeyiz işleri, bebek örgü, el işi, takı ve amigurumi gibi ürünleri bir arada bularak keyifli alışveriş imkanı bulacak.


KATILMAK İÇİN KAYIT YAPTIRABİLİR 

Etkinliğe katılarak el emeği üretimlerini sergilemek isteyen kadınlar ve kadın sivil toplum kuruluşları, stantlarda satış yapabilmek ve ürünlerini sergileyebilmek için 318 00 10 numaralı telefondan 4701, 4702 ve 4703 dahili hatları arayarak kayıt yaptırmaları gerekiyor. Gelecek başvurular neticesinde yapılacak planlanmayla sonraki etkinliklerin tarihi ve saati belirlenerek üreticilere bildirilecek.

# İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kadın, aile

27 May 2021 - 21:03 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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