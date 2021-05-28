Çevre dostu İzmit Belediyesi ile geri dönüşüm farkındalığı artıyor

İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen geri dönüşüm çalışmaları kent genelinde fark yaratmaya devam ediyor. Vatandaşların biriktirdikleri atıkları atabilecekleri toplam bin 424 ambalaj atık konteyneri, cam kumbarası, tekstil atık kumbarası, pet kafesi, atık pil ve atık yağ bidonları ile İzmitliler hem çevre kirliliğini azaltıyor hem de atıkların yeniden değerlendirilmesini sağlıyor. Cep telefonu ve bilgisayar üzerinden ulaşılabilen “İzmit Çınar Atık” uygulaması ile vatandaşlar kendilerine en yakın atık toplama istasyonuna ulaşabiliyor.
GERİ DÖNÜŞÜME KATKI EKONOMİYE KATKI
İzmit Belediyesinin çevre kirliliğinin azaltılması ve atıkların yeniden değerlendirilmesi noktasında hayata geçirdiği 7 bölmeli Mobil Atık Getirme Merkezi, vatandaşlarda çevre duyarlılığı oluşturmaya devam ediyor. İlk etapta Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi ile Alikahya Atatürk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’na yerleştirilen mobil atık getirme merkezi ile vatandaşlar ambalaj, cam, kâğıt, karton, plastik, metal, elektronik atık, tekstil atık, atık yağ ve pil atıklarını geri dönüşüme kazandırıyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.