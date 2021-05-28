Çevre dostu İzmit Belediyesi ile geri dönüşüm farkındalığı artıyor

İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen geri dönüşüm çalışmaları kent genelinde fark yaratmaya devam ediyor. Vatandaşların biriktirdikleri atıkları atabilecekleri toplam bin 424 ambalaj atık konteyneri, cam kumbarası, tekstil atık kumbarası, pet kafesi, atık pil ve atık yağ bidonları ile İzmitliler hem çevre kirliliğini azaltıyor hem de atıkların yeniden değerlendirilmesini sağlıyor. Cep telefonu ve bilgisayar üzerinden ulaşılabilen “İzmit Çınar Atık” uygulaması ile vatandaşlar kendilerine en yakın atık toplama istasyonuna ulaşabiliyor.



GERİ DÖNÜŞÜME KATKI EKONOMİYE KATKI

İzmit Belediyesinin çevre kirliliğinin azaltılması ve atıkların yeniden değerlendirilmesi noktasında hayata geçirdiği 7 bölmeli Mobil Atık Getirme Merkezi, vatandaşlarda çevre duyarlılığı oluşturmaya devam ediyor. İlk etapta Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi ile Alikahya Atatürk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’na yerleştirilen mobil atık getirme merkezi ile vatandaşlar ambalaj, cam, kâğıt, karton, plastik, metal, elektronik atık, tekstil atık, atık yağ ve pil atıklarını geri dönüşüme kazandırıyor.