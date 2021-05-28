İzmit Belediyesi Karaabdülbaki  Üretici Pazarı hizmete hazır 

İzmitli üreticilerin ekonomisine katkı sağlamak için önemli projelere imza atan İzmit Belediyesi, kısa bir süre önce Karaabdülbaki Köyü’nde Üretici Pazarı çalışmalarına başladı. Karaabdülbaki Köyü ile birlikte Kurtdere, Hasancıklar, Ortaburun, Sapakpınar, Süleymaniye ve Sultaniye köylerinde yaşayan üreticilerin de yararlanabileceği Üretici Pazarı’nın stantları tamamlandı ve ürünlerin satışına hazır hale getirildi.



7 KÖYÜ BULUŞTURACAK

Vatandaşların talepleri dikkate alınarak hayata geçirilen Üretici Pazarı’nda köylüler ve çevre mahalleliler kendi evlerinde yaptıkları süs eşyalarını ve ev yapımı gıda ürünlerini satacak. Karaabdülbaki Üretici Pazarı’nın düzenlemesini yapan İzmit Belediyesi, Üretici Pazarı projesini tamamladı. 7 köyü buluşturacak olan Üretici Pazarı, kısa bir süre içerisinde hizmet vermeye başlayacak.