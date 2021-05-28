Hürriyet’ten Oğuzhan Türkmen’i  duygulandıran hediye

Kocaelispor’un dünü, bugünü ve yarını için birbirinden anlamlı çalışmalara imza atan İzmit Belediyesi, yeşil siyahlı forma ile şampiyonluk yaşayan isimlere ‘Dünden Bugüne Kocaelispor Dergisi’ ve posteri ile kendilerine özel yaptırılan plaketleri hediye etmeye devam ediyor. Kocaelispor forması ile 2015-2016 sezonunda Bölgesel Amatör Lig (BAL) şampiyonluğu yaşayan İzmit’in çocuğu Oğuzhan Türkmen de İzmit Belediyesini ziyaret ederek hediyelerini İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut’un elinden aldı.



ŞAMPİYONLUĞUN ÖNEMLİ PARÇASIYDI

2015 yılında Belediye Kütahyaspor’dan Kocaelispor’a transfer olan forvet oyuncusu Oğuzhan Türkmen, Kocaelispor’un BAL şampiyonluğunda takımın önemli bir parçası oldu. 2016-2017 sezonunda da Kocaelispor formasını giyen Türkmen daha sonra Bayburt İl Özel İdare, Karacabey Belediyesi, Kızılcabölük, Nazilli Belediyesi ve Gölcükspor formalarını terletti. Bu sezon yeniden Kızılcabölük’te oynayan Oğuzhan Türkmen, yıllar sonra İzmit Belediyesi tarafından hatırlanarak Kocaelispor hediyelerini almaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.



KALBİMİZİN EN GÜZEL YERİNDE

Oğuzhan Türkmen’e hediyelerini İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali İhsan Engür birlikte verdi. Türkmen, “Fatma Başkanımızın Kocaelispor’a gönülden bağlı olduğunu biliyoruz. Yeşil-Siyahlı forma altında adını tarihe yazdıran isimleri onurlandıran bir çalışmaya imza atıyor. Kocaelispor her zaman kalbimizin en güzel yerinde olacak. Fatma Kaplan Hürriyet ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadeleriyle duygularını aktardı.