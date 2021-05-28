Narkotik polisi’ anneler  İZMEK’te bilinçleniyor

Her geçen kullanım oranı artan ve kullanım yaşı giderek düşen uyuşturucuyla mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi İzmit Belediyesinin meslek edindirme kurslarında da anne ve anne adaylarına verilen eğitimlerle sürdürülüyor. Çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek ve annelerin duyarlılığını artırmak adına düzenlenen projede anne ve anne adaylarına İZMEK kurs merkezlerinde çocuklarına nasıl yaklaşacakları, nasıl denetleyecekleri örneklerle anlatılıyor.
BİLİNÇLENDİRİLİYORLAR
Covid-19 kuralları göz önünde bulundurularak Narkorehber Eğitim Modülü esas alınan eğitim çalışmaları Hanımeli, Kadıköy ve Topçular bölgelerinde bulunan İZMEK kurs merkezlerinde belirlenen program dahilinde tüm hızıyla sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Banu Altıntaş tarafından verilen eğitimde, anne ve anne adayları uyuşturucuya karşı bilinçlendiriliyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.