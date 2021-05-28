Çayırova’da önemli güzergâhtaki cadde genişletiliyor  

Şehir birçok noktasında önemli üstyapı çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezlerindeki çok kullanılan caddeleri, genişleterek şehir trafiğini rahatlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda Çayırova ilçesi Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nin hemen yanında bulunan ve D-100 yan yoldan ilçe çarşısına ulaşımda kullanılan Fatih Caddesi’nin giriş kısmında yol genişletme çalışması yapılıyor.

ÖNEMLİ GÜZERGAHTAKİ YOL GENİŞLETİLİYOR

Çayırova ilçesinde D-100 yan yol ile Yavuz Sultan Selim Caddesi’nin kesişimindeki dönel kavşaktan başlayan Fatih Caddesi, ilçe merkezi çarşısı boyunca devam ediyor. Gün boyunca vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılan bu caddenin dönel kavşaktan yukarı doğru yönündeki Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ne kadarki kısmında yol genişletme çalışması yapılıyor.

CADDE 4 ŞERİTLİ OLACAK

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan üstyapı çalışması kapsamında şuan caddenin hemen yanındaki kazı çalışması tamamlandı. PMT serimine başlanacak olan çalışma tamamlandığında iki şeritli olan cadde, dört şeritli olacak ve 2x2 duble yol olarak vatandaşlara hizmet verecek. Caddenin 610 metrelik kısmındaki bu önemli çalışma sonucunda, araçlar her iki yönde gidip gelebilecek.