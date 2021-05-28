UlaşımPark’ta en düşük ücret 5 bin 265 lira oldu

Demiryol İş Sendikası ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ulaşım Park A.Ş iş yerinde büro çalışanları dahil bin işçiyi kapsayan 2’nci Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 13 Ocak 2021 tarihinde başlamıştı. Gerçekleşen dört oturum sonrasında sözleşmenin 66 maddesinin 33 maddesinde anlaşmazlık yaşanmıştı. Sendika tarafından 6356 sayılı yasa kapsamında tek taraflı uyuşmazlık zaptı tutularak resmi makamlara iletilmişti. Arabuluculuk sürecinin devam ettiği görüşmelerde işçiler grev aşamasına gelmeden taraflar arasında anlaşma sağlandı.

KATILIM YOĞUN OLDU

Büyükşehir Belediyesi önünde Başkan Tahir Büyükakın ev sahipliğinde gerçekleşen imza törenine Demiryol İş Adapazarı Şube Başkanı Cemal Yaman, UlaşımPark Genel Müdürü Murat Sağlam, Türk-İş Marmara Bölge Sorumlusu Adnan Uyar, Türk İş Kocaeli İl Temsilcisi Yakup Yıldız, YerelSen Genel Sekreteri Ali Danış, Demiryol İş Genel Sekreteri Hüseyin Kaya ve çok sayıda UlaşımPark işçisi katılım gösterdi.

“TAHİR BAŞKAN SÖZÜ TUTTU”

İmza töreninde ilk olarak konuşan Demiryol İş Adapazarı Şube Başkanı Cemal Yaman, “Tahir başkanımız UlaşımPark işçilerinin ne kadar zor koşullarda çalıştığını bildiğini söyledi. Bize söz verdi. Şartların iyileşeceğini söyledi. Ve o sözünü Tahir başkan bugün bu imza töreniyle tutmayı başardı. Bu tören onun ispatıdır. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kocaeli halkına çok büyük bir sosyal hizmet yapıyorsunuz. Seçim öncesinde hepinizi bir Tahir Büyükakın olarak görürseniz, bu belediye başarılı olur. İnşallah hepiniz bir belediye başkanı gibi sorumluluğunuzu bilerek hareket edeceksiniz. Bizim birinci yıl zammımız yüzde 42 seviyesindedir. İkinci yıl zammımız enflasyon artı 1 puandır. Bayram parası, risk tazminatı, senelik izin parası ve birçok hakkı alarak sözleşmemizi imzaladık. Bundan sonra yeni müjde varsa bunu Tahir başkanıma bırakıyorum" dedi.

“BİZE DÜŞEN ALKIŞLAMAK”

Yaman’dan sonra konuşan Türk İş Bölge Başkanı ve Marmara Bölge Sorumlusu Adnan Uyar, “Türk İş başkanımız aramızda olmak istiyordu ama geçirdiği rahatsızlıktan dolayı katılamadı. Ülkemiz çok zor bir süreçten geçiyor. Bu ülkede sürekli krizi bahane eden işverenler var. Tahir başkan adamlık yapmıştır. Krizin arkasına sığınmadan zammını yapmıştır. Tüm esnaflara yardım ederek şehri idare etmeye çalışırken çalışanların da hakkını vermek şapka çıkarılacak bir durumdur. Bize düşen de onları alkışlamaktır. Onların da morale ihtiyacı vardır. Kocaeli’deki toplu sözleşme bir örnek toplu sözleşmedir” ifadelerini kullandı.

“CANIMIZI DA MI ALACAKSIN?”

Son olarak kürsüye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Şimdi bu sizin sendika başkanlarınız çok tecrübeli başkanlar. Önce alacakları her şeyi aldılar. Sonra da sizin elinize bu yazıları verip daha ne alabiliriz stratejisini geliştirdiler. Cemal başkan daha ne alacaksın ya? Canımızı da mı alacaksın? Canımızı da kardeşlerimiz için veririz. Hastayı hastaneye götüren Emir kardeşimiz gibi, yemeğini yolcuyla paylaşan Arif kardeşimiz gibi kardeşlerimizle abi kardeş ilişkisi kurmaya mecburuz. İşçinin alnının teri kurumadan parasını vermek bizim inancımızın gereğidir” dedi.

“İYİDEN İYİSİ HER ZAMAN VAR”

Sözleşme detaylarını açıklayan Büyükakın “Biz hem saatlik ücret konusunda hem sosyal haklarda, bunların tamamında BELDE AŞ sözleşmesinde olduğu gibi gerçekten çok iyi bir sözleşme yaptık. Ama iyinin de iyisi her zaman var. Bugün yaptığımız sözleşmede neler var? Önce şunu yaptık. Altta yevmiyesi düşük olan kardeşlerimiz ile daha yüksek ücret alan kardeşlerimiz arasındaki farkı azaltmak için seyyanen zam yaptık” dedi.

“BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Büyükakın sözlerinin devamında, “Günlük 39,11 lira, aylık 1173 TL’ye tekabül edece şekilde seyyanen zam yapıldı ve düzeltme daha sonra tekrar yapıldı. En düşük yevmiye böylece 160 TL oldu. BELDE AŞ’den 3 TL daha yüksek oldu. Yılda 30 günlük ikramiye nisan ve eylül ayında verilecek şekilde düzenlendi. Yüzde 32 yapıldı. Yakacak yardımında yüzde 110 zam yapıldı. Bu sözleşmede Ramazan Bayramı’nda bin 500 TL, Kurban Bayramı’nda da 2 bin TL olmak üzere toplam 3 bin 500 TL’lik ikramiye bu sözleşmede ilk kez koyuldu. İşte biz böyle büyük bir aileyiz. Hep birlikte bu ülkeyi çok daha büyük yerlere getireceğiz” şeklinde konuştu.

“GECE ZAMMI DA VERELİM”

UlaşımPark personelleri Başkan Büyükakın’dan tezahüratlarla müjde istedi. Büyükakın, “Sizin arabalar gazla çalışıyor ama ben gazla çalışmıyorum. Ne istiyorsunuz? Gece zammı mı? İkramiye verdik ya? Bak temsilcileriniz gece zammı diyor. Gece zammı tamamsa gece zammını da verelim. Oldu mu? Müjde tamam mı? Gönlünüz razı mı? Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizin emeğiniz hakkını vermek istiyoruz. Gönlümüzden çok daha iyisi geçiyor ama elimizden geldiğince” dedi.

“BİZ BU İŞİ BİLİYORUZ”

Büyükakın son olarak, “Evli, iki çocuklu ve kıdemi üç yıl olan 3 bin 675 liradan 5bin 265 liraya çıkmış oluyor net ücret. Gönlümüzden geçen çok daha fazla. Farklar da 15 gün içinde ödenecek deniyor genel müdürünüz. 15 günde farklar ödenecek inşallah. At binenin kılıç kuşananın. Biz bu işi biliyoruz kimse kusura bakmasın. Biz bu işi biliyoruz. Herkese de öğretiriz. Elde ettiğiniz haklar ananızın ak sütü gibi helal olsun” dedi. Başkan Büyükakın’ın gece zammı müjdesini verdiği konuşmasının ardından sözleşme imzalandı ve işçilerle hatıra fotoğrafı çekildi.