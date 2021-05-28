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28 May 2021 - 13:54- Ekonomi G: 28 May 2021 - 14:01

KSO’dan enerji verimliliği yaygınlaştırma semineri

KSO’nun koordinatörlüğünde AB fonu ile hayata geçen ‘Enerji Verimliliği Konusunda Firmaları Desteklemek için Yeni Bir Hizmet Modeli Geliştirmesi’ projesinin yaygınlaştırma semineri gerçekleşti

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Avrupa Birliği (AB) destekli projeleri önemseyen Kocaeli Sanayi Odası (KSO), AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu (TEBD) programı çerçevesinde AB fonuyla hayata geçirdiği ‘Enerji Verimliliği Konusunda Firmaları Desteklemek için Yeni Bir Hizmet Modeli Geliştirmesi’ projesinin yaygınlaştırma seminerini online olarak gerçekleştirdi. Walloon Ticaret ve Sanayi Odası partnerliğinde hayata geçen projenin çıktılarının, Avrupa-Walloonya ve Türkiye bölgesindeki enerji verimliliği uygulama örneklerinin, başarı hikayeleri ile enerji verimliliği teşviklerinin paylaşıldığı seminere katılım yüksekti.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Odalar arası karşılıklı bilgi ve anlayışlarının güçlendirilmesi, Avrupalı ve Türk iş çevrelerinin entegrasyonunun geliştirilmesi, Türkiye’nin gelecekteki AB’ye katılımının Türkiye’de ve AB’deki fırsatlarla/zorluklarla alakalı farkındalık yaratmaya yönelik projelerin desteklenmesi amacını taşıyan TEBD programı bünyesinde geliştirilen proje; KSO’nun enerji verimliliği anlamında kapasitesinin artırılarak firmaların enerji verimliliği alanında temas kurduğu ilk noktalarından biri haline gelmesi hedeflenmekte. Bu hedef doğrultusunda KSO eğitim, danışmanlık ve yurtbdışı faaliyetleri gibi birçok çalışma gerçekleştirdi.

ÖNEMLİ KONUKLAR

Zoom üzerinden düzenlenen seminere; KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Walloon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Philippe Barras, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Isı-Kojenerasyon Grup Koordinatörü Burhan Güldibi, Ecosmart Enerji’den Dr. Muharrem Eyidoğan, SPW Enerji Verimliliği Uzmanı Valérie Pevenage, Pirotech Enerji Verimliliği Danışmanı Jean-Benoit Verbeke, TÜPRAŞ Enerji Yönetimi Müdürü Emre Bal, HKTM Hidropar Hareket Kontrol Sistemleri Ceo’su A. Tunç Atıl konuşmacı olarak katıldı.

YAPILAN ÇALIŞMALARI ANLATTI

Seminerin moderatörlüğünü KSO Proje Geliştirme Uzmanı Aylin Aslan üstlenirken açılış konuşmasını Başkan Ayhan Zeytinoğlu gerçekleştirdi. Başkan Zeytinoğlu konuşmasında şunları paylaştı: “Mikro KOBİ’lerin enerji verimliliğiyle karlılığının ve rekabetçiliğin artırılması ekonomik verimlilik ile tasarruflar açısından önemlidir. Aynı zamanda AB Yeşil Mutabakat’ının da bir gereğidir. Proje kapsamında yaptığımız çalışmalara kısaca değinecek olursak; 2019 yılında Belçika’ya güçlü bir heyetle çalışma ziyareti gerçekleştirdik. Walloonya bölgesindeki enerji verimliliği çalışmaları ve yasal düzenlemeler, enerji etütleri, kümelenme faaliyetleri ve enerji verimliliği iyi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olduk.

ENERJİ YÖNETİM PLANI

Aynı zamanda Walloonya bölgesindeki sanayi ve arıtma tesislerini ziyaret ederek enerji verimliliği çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulunduk. Enerji kayıplarını ve potansiyel enerji tasarruflarını belirleyebilmek amacıyla KSO üyesi 20 firmaya ön, 10 firmaya ise detaylı enerji etüdü yaptık, firmalarımıza enerji tüketimlerini azaltmak konusunda rehber olabilecek teknik raporlar oluşturduk. Bu 10 adet mikro KOBİ’de enerji tasarruf potansiyeli olan alanları tespit ettik. Bu firmalar önerilen bu yatırımları gerçekleştirmeleri durumunda ortalama %17’lik (toplamda 3 milyon 167 bin kilowatt saat/eşdeğeri 1 milyon 145 bin TL) enerji tasarrufu sağlayabileceklerini gördü. Ayrıca firmaların enerji tasarrufunu sürdürülebilir kılmak için enerji yönetim planlarını hazırladık. Çalışmalarımızın takipçisi olmaya devam edeceğiz.

6 BAŞLIKTA EĞİTİMLER DÜZENLENDİ

Oda olarak kurumsal kapasitemizi arttırmak amacıyla odamızda da Enerji Yönetim Sistemi’ni kurarak belgelendirdik. Enerji verimliliği ve enerji yönetim sistemi konularında farkındalığın arttırılması amacıyla: ‘Endüstriyel tesislerde temel enerji verimliliği odakları ; TS EN ISO 50001:2018 enerji yönetim sitemi bilgilendirme eğitimi; uygulamalı aydınlatma, kompanzasyon ve otomatik kontrol sistemlerinde enerji verimliliği; endüstride bakım uygulamaları ile enerji verimliliği sağlanması; enerji yönetimi, yasal zorunluluklar, termodinamik kayıplar, yalıtım ve enerji yönetimi proje basamakları; yenilenebilir enerji sistemleri (ısı pompası ve fotovoltaik sistem teknolojileri) ile Türkiye ve Avrupa'daki mevcut durum’ başlıklı eğitimleri düzenledik. Tüm eğitim faaliyetleri yoğun katılımla gerçekleşti.”

DÜNYAYI TAKİP EDİYORUZ

Başkan Zeytinoğlu sözlerine son verirken, “Proje kapsamında proje ortağımız olan Walloon Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerinin katılacağı firma ve kurum ziyaretlerini online olarak önümüzde hafta düzenleyeceğiz. Projede edindiğimiz tecrübe ve bilgiyle oda olarak üyelerimize enerji verimliliği konusunda kontak hizmet noktası olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oda olarak dünyadaki güncel gelişmeler ve üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda projeler geliştirmeyi ve yürütmeyi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Projeye olan katkı ve desteklerinden ötürü Walloonya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İYİ ÖRNEKLERİ PAYLAŞTILAR

Zeytinoğlu’nun konuşmasının ardından Walloonya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Philippe Barras da söz alarak katılımcıları selamladı, KSO ile yaptıkları partnerlik dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi. Seminerde; T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Isı-Kojenerasyon Grup Koordinatörü Burhan Güldibi ‘Türkiye Sanayisinde Enerji Verimliliği ve Sanayi Teşvikleri’; Ecosmart Enerji’den Dr. Muharrem Eyidoğan ‘Türkiye’de Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Projenin Etüt Çıktıları’; SPW Enerji Verimliliği Uzmanı Valérie Pevenage ‘Avrupa ve Wallonya Bölgesindeki Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Yasal Mevzuatlar’; Pirotech Enerji Verimliliği Danışmanı Jean-Benoit Verbek ‘‘Walloonya Bölgesi İyi Uygulama Örnekleri ve Belçika Endüstrisinden Başarı Hikayeleri’; TÜPRAŞ Enerji Yönetimi Müdürü Emre Bal ‘Sanayide Verimlilik Artırıcı Proje İyi Uygulama Örneği’; HKTM Hidropar Hareket Kontrol Sistemleri Ceo’su A. Tunç Atıl ise ‘LEED Gold Sertifikası İyi Uygulama Örneği’ başlıklarında sunumlar gerçekleştirdi.

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28 May 2021 - 13:54 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi

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