Milliyetçi Cumhuriyet Partisi, İzmit İlçe Başkanını seçti

Milliyetçi Cumhuriyet Partisi Kocaeli İl Başkanı Varol Tantoğlu ve yönetimi, teşkilatlanma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen yönetim toplantısında, İzmit İlçe Başkanlığına oy birliği ile Serhat Yrıtıcı’nın atanması kararı verildi. İl başkanı Varol Tantoğlu; ‘Vatana ve millete hayırlı olmasını temmeni ediyorum. Serhat Yırtıcı güvendiğimiz, beraber bu yolda sonuna kadar gidebileceğimiz çalışkan bir arkadaşımızdır. Partimize ve şehrimize fikirleri ile güzellikler katacağına yürekten inanıyoruz" dedi.

İzmit İlçe Başkanlığına atanan Serhat Yırtıcı konuşmasında;’ Almış olduğum bu kutsal görevi layığı ile yerine getirmek için elimden geleni yapacağım. Öncelikle bu memleketin evladı olarak yapacak çok işimiz olduğunu, halkımıza tepeden bakmak yerine onların içine karışarak dertlerine ortak olacağımız sözünü verebilirim. İlimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum ve son olarakta şunun sözünü veriyorum. Bugün ne söylediysek yarın da o sözün arkasında olacağız" dedi.