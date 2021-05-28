KSMMMO’dan Nevzat Doğan’a aşı önceliği ricası

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Meclis toplantısı bugün Koronavirüs nedeniyle ilk kez online olarak gerçekleştirildi. Ali Odabaş başkanlığında gerçekleştirilen meclise Oda Başkanı Mustafa Taşpınar, yönetim kurulu ve üyeler katılım gösterdi. Odanın konuğu İzmit Belediyesi Önceki Dönem Başkanı ve Gebze Medar Hastanesi Yönetim Kurulu üyesi Uzman Doktor Nevzat Doğan oldu. Gelir gider bilgilerinin paylaşıldığı toplantıda, “ 1 milyon 204 bin 684 lira gelirimiz var. Giderler 568 bin TL. Alacaklar ile ilgili taksitlenmeye başvuran 748 kişi var. 1 milyon 862 bin 163 lira alacağımız var” ifadelerinde bulundu.

“SİZLER BİZİM İÇİN ÖNEMLİSİNİZ”

Başkan Taşpınar, “Aşı önceliği istiyoruz, talep ediyoruz ancak bize vermiyorlar. Arkadaşlarımız, ya müşterisinden ya da gelen evraklardan virüs kapıyor. Bu konuda mücadelemiz devam ediyor” ifadelerinde bulundu. Meclis Başkanı Ali Odabaş ise esprili bir dille Doğan’a ‘Taleplerimizi bakanlığa iletir misiniz?” dedi. Doğan taleplere ilişkin “İlk görüşme sürecinde sizleri önereceğiz. Süreç hızlandı, sizler bizim için değerli ve önemlisiniz” ifadelerinde bulundu. Bir sonraki meclis toplantısı oda meclis salonunda gerçekleştirileceği belirtildi.