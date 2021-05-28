Tır ve depodan milyonlarca kaçak ürün çıktı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan duyum ve yapılan takip sonucu Darıca'de durdurulan bir tır içerisinde yapılan aramalarda 633 koli içerisinde 6 milyon 328 bin kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.