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28 May 2021 - 16:37- Asayiş G: 28 May 2021 - 17:28

Tır ve depodan milyonlarca kaçak ürün çıktı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurularak arama yapılan bir tır içinde 6 milyon 328 bin kaçak Makaron ele geçirildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan duyum ve yapılan takip sonucu Darıca'de durdurulan bir tır içerisinde yapılan aramalarda 633 koli içerisinde 6 milyon 328 bin  kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. 
# operasyon, tır

28 May 2021 - 16:37 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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