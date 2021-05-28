2020 bütçesine CHP’den olumsuz görüş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı ikinci oturumu bugün Kocaeli Uluslararsı Kongre Merkezinde yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün başkanlığında yapılan meclis toplantısında 2020 yılı kesin hesap görüşmeleri yapıldı. Meclis toplantısının 17. Maddesinde bulunan bütçe artışı oy birliği ile meclisten geçti. Toplam 800 milyon TL’lik bütçe artışı ile ilgili konuşan CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, “800 milyon TL bütçe artışı var. Bu artışın gerekçesi ile ilgili olarak gerekçeleri söyler misiniz” diye sordu.

“730 MİLYON EK ÖDENEK TALEBİMİZ VAR”

Bu soruya cevap veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, “730 milyon TL ek ödenek talebimiz var. Gerekçelerini plan bütçeye aktardık. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Belde A.Ş sözleşmemiz 2 ay önce yapıldı. Toplu işin getirdiği bir yük vardı. Destek hizmetlerine 127 milyon TL gerekti. Devamında esnaflarımıza, şoförlere destek kararları alındı. Sağlık sosyal hizmetlere de 65 milyon TL ek ödenek gerekti. Yağmur suyu hatlarının İSU tarafından yapılması ve maliyetlerini Büyükşehir’in karşılaması yüzünden 50 milyon TL ek ödenek ihtiyacı oldu” dedi.

“BORÇLANMA YOK”

Sözlerine devam eden Gündoğdu, “Faiz giderlerimiz arttı ve 190 milyon TL ek ödenek gerekti. Belediye şirketlerimize arsalar devredildi. Ulaşım Park’ta kaynak aktarma gerektiğinden 150 milyon TL ek ödenek ihtiyacı oldu. Cedit projesi ile ilgili olarak sözleşmeler imzalanıyor, orada da 70-80 milyon TL harcama gerekti. 1940 yılından beri devam eden bir mahkeme kararı vardı. 60 yılın sonunda taraflar 90-100 milyon TL kazandı. Yaklaşık 730 milyon TL bir ek ödenek talep ediyoruz. Bu ödenekleri kendi nakit kaynaklarımızla karşılıyoruz. Bir borçlanma söz konusu değil. Bu da belediyemizin gücünün gösteriyor. Asla bir borçlanma değil, öz kaynaktan faydalanma talebi” ifadelerini kullandı.

CHP OLUMSUZ GÖRÜŞ VERDİ

Gündemin son maddesi olarak kesin hesap görüşmeleri yapıldı. 2020 yılında Yüzde 96,29 oranında gerçekleşen bütçe gelir oranı ile yüzde 83,68 oranında gerçekleşen bütçe gider oranı ile ilgili CHP’li Meclis Üyesi Özgür Yılmaz konuşma gerçekleştirdi. CHP grubu adına konuşan Yılmaz kesin hesap cetveli oranlarına olumsuz görüş verdiklerini ifade etti.

“YÜZDE 75 HİZMET ALIMI”

Bütçe ile ilgili konuşan Özgür Yılmaz konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “2020 mali yılı gider bütçesine 2 milyar 775 milyon 000 TL ödenek ayrılmış olup, 2 milyar 124 milyon 109 bin 301 TL tutarında bütçe gideri tahakkuk etmiştir. 2020 yılı içerisinde 650 milyar 890 milyon 698 bin 87 TL ödenek iptal edilmiştir. 2020 mali yılı 2 milyar 124 milyon 109 bin 301 TL bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılmasında; 37,08'i Mal ve Hizmet Alımları Gideri, Mal ve Hizmet Alımları Giderlerinin (%75,68)'si olan 596 milyon 149 bin 063 TL hizmet alımlarında, %1,43'ü olan 11 milyon 329 bin 374 TL üretime yönelik mal ve malzeme alımlarında kullanılmıştır.

YILLARA GÖRE GİDER ORANI

2020 Hesap döneminde Personel Giderleri, gerçekleşen bütçe harcamalarından %12,23 pay alarak olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alımları içerisinde, hizmet alımlarının 470 milyar 474 milyon 381 bin 50 TL'si yine personel harcamalarına aittir. 2020 hesap döneminde 730 milyar 294 milyon 443 bin 68 TL olup gider bütçesinin %34,38 'i personel gideri olarak gerçekleşmiştir. Geçmiş yıllara göre gider bütçesinde personel gideri artış göstermiştir. Ayrıca geçmiş yıllara bakıldığında yatırım giderleri, toplam giderin 2018 yılında %48,87'sini, 2019 yılında %37,21 'ini, 2020 yılında ise %25,51 'ini oluşturmuştur.

“KENTİMİZ DAHA DA GERİYE GİDİYOR”

Gider bütçesinin gerçekleşme oranı %76,54 olmuştur. Giderlerin dağılımına bakılıp, yatırımlar üzerinden değerlendirme yapıldığında, Sermaye giderleri maalesef yeterli değildir. İlimiz; bütçeden ayrılan bu paylar ve yapılan harcamalar ile gelişememekte hatta çevre illere de bakıldığında daha da geriye doğru gitmektedir.

“MUTLU ŞEHİR BEKLENTİSİ KARŞILANAMADI”

2020 yılı kesin hesapları bizlerin ve de "Mutlu şehir Kocaeli” halkının beklentilerini karşılayamamıştır. Kentimiz için gelir arttırıcı düzenlemelerin yapılmaması, şehirde faaliyet gösteren firmaların merkezlerinin il dışında olması kentimiz için yapılacak hizmetlerin önceliklerinin önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Belediyemizin ulaşım hizmetleri, sürdürülebilir çevre hizmetleri, imar ve şehircilik hizmetleri, afet yönetimi hizmetleri, kent ve toplum düzeni hizmetleri, kültür ve turizm hizmetleri, yaşam standartlarının arttırılması, ticari hayatın canlandırılması, yatırımların kentin tüm ilçeleri geneline adil bir şekilde yayılması ve kentsel dönüşümün hayata geçirilmesi konusunda eksiklikleri vardır.

“OLUMSUZ GÖRÜŞ BEYAN EDİYORUZ”

Biliyoruz ki tüm bunların gerçekleştirilmesi maddi olanaklara ve kaynaklara bağlıdır. Tespitlerimiz neticesinde; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi merkezi idareden hak ettiği payı alamadığı görülmektedir. Bu bağlamda; Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Grubu olarak 2020 mali yılı Kesin Hesabı ile ilgili Olumsuz görüşlerimizi beyan eder saygılarımızı sunarız” dedi.