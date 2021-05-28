Asfalt kaplama ve yenileme işi yaptırılacak

SİLİVRİ İLÇESİ MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA İDARE MALI ASFALT İLE ASFALT KAPLAMA VE YENİLEME YAPIM İŞİ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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