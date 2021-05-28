Yalıdaki kumar partisine denizden polis baskını

Körfez'de sahil kısmında yer alan bir yalıda kumar oynandığına dair ihbar alan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar edilen adrese denizden ve karadan operasyon düzenledi. Denizden 2 Polis Botu ile baskın yapılan yalıda, sokağa çıkma yasağını ihlal ederek ikamet içerisinde poker diye tabir edilen oyunu oynayan 31 kişi suçüstü yakalanırken, masa üzerinde bulunan paralara ve poker pullarına el konuldu. Yakalananların tamamına sokağa çıkma yasağını ve diğer korona tedbirlerini ihlalin yanı sıra kumar oynamak suçundan işlem yapıldı. Ayrıca ikamet sahibi hakkında da, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.