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28 May 2021 - 17:18- Gündem G: 28 May 2021 - 17:33

Büyükakın’dan Ali Sağlık’a “Yazıklar olsun” Oğlunu İSU’da memur yapmış

İSU Genel Kurulunda CHP Grup Başkan ekili Engin Taşdemir’in iddiası şok etkisi yarattı. Taşdemir, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’ın oğlunun Kandıra Belediyesi aracılığı ile İSU’da memur yapıldığını ve haksız kazanç elde ettiğini iddia etti. Durumu Ali Sağlık’a sorarak teyit eden büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Yazılar olsun” dedi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis toplantısı sonrası İSU 2021 olağan genel kurulu yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Başkanlığında yapılan Meclis Toplantısında 2021 yılı gelir bütçesi açıklandı. 2021 yılı bütçesi 1 milyar 108 milyon 567 bin lira olarak açıklanırken gider bütçesi 1 milyar 316 milyon 466 bin lira olarak açıklandı. 2020 yılında gerçekleşen Gelir Gider Bütçe gerçekleşme oranı ise yüzde 102 olarak açıklandı. 2020 yılında gelir bütçesi yüzde 95 oranında gerçekleşirken gider bütçesi ise yüzde 87 olarak açıklandı.

STRATEJİK PLANIN YÜZDE 80’İNİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık 2020 yılı değerlendirme sunumu yaptı. Sağlık konuşasında “Personel sayımızda çok az bir düşüş var. Abone sayımız yüzde 3 oranında arttı. 108 gün Sapanca’dan su çektik. İnşallah kuraklığı geride bıraktığımızı düşünsek de her zaman dikkatli olmak gerekiyor. Kayıp su oranımız yüzde 28’e düştü. 2021 yılı gelir bütçemiz 1 milyar 108 milyon 567 bin lira olurken gider bütçemiz ise 1 milyar 316 milyon 466 bin lira oldu. Atık su konusunda hedefimiz ileri biyolojik arıtmaya ulaşmak olacak. Mavi bayraklı plajlarımızın sayısını da 7’ye çıkardık. 2020 yılında stratejik planımızın yüzde 80’nini gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

108 GÜN SAPANCA GÖLÜNDEN SU ÇEKİLDİ”

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Yuvacık Barajı’nda daha önceki yıllarda temin edilen su miktarının yüzde 80 civarı olduğunu söylerken 2020 yılı ile birlikte bunun yüzde 68’e düştüğünü belirterek: “Yuvacık'ta su temini yüzde 68’e düştü. Burada mümkün olduğu kadar yerel kaynakları kullanmaya çalıyoruz. Sapanca Gölü’nden 108 gün su çekildi. Umarım kuraklık dönemini geçirmişizdir“ ifadelerine yer verdi.

ALİ SAĞLIK’IN OĞLU İSU’DA MEMUR YAPILMIŞ”

Meclis toplantısında oylanan kesin hesap cetveli meclisten oy çokluğu ile geçti. Oylama sonrası kürsüye çıkan CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir bombayı patlattı. Taşdemir konuşmasında, “Önceki dönem İSU’DA genel müdürlük yapan Beyefendinin kızı Derince Belediyesinde kızı memur yapılmıştı. Yine önceki dönem yardımcısının da memur yapılmasının önün açıldı. Fakat bu durum bir kampanya halini almış. Mevcut Müdür Ali Sağlık’ın oğlu İSU’da çalışıyordu. 18 Temmuz tarihinde istifa ediyor. 2020 yılında Kandıra Belediyesinde özel kalem müdürlüğün başvuruyor” dedi.

İSTİFAYA ÇAĞIRDI”

1 Eylül tarihinde Özel Kalem Müdürü olarak işe başladığını söyleyen Taşdemir, “2 ay boyunca çalışıyor. Oradaki işe gitmediği de söyleniyor. 13 bin 795 Tl para alıyor. Adnan Turan da Bey de nasıl böyle bir talihsizliğe göz yumuyor onu da anlamadım. Buradaki görevinin ardından tekrar yatay geçiş ile İSU’ya memur oluyor. Ülkemizde bu kadar genç işsiz varken Sayın Genel Müdür bu durumu nasıl içine sindiriyor. Baba Genel Müdür, oğul aynı kurumda çalışıyor ve memur yapılıyor. Buna vicdanınız el veriyorsa lütfen açıklayın. Genel Müdür için en uygun durum istifa etmesidir buradan çağrıyı yapıyorum” dedi.

YAZIKLAR OLSUN”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’a doğru mu? diye sordu. Daha sonrasında kendi fikrini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın uzun bir sessizliğin ardından, “Hukuken baktığınız zaman bir şey yok. Keşke sayın meclis üyesine bunda ne var ki diyebilseydim. Ama maalesef diyemiyorum. Benim tasvip etmeyeceğim şeyler. Yazıklar olsun. Konuyu ayrıca değerlendireceğiz” şeklinde tepki gösterdi.

KANUNSUZ İŞ YAPMADIK”

Konu ile ilgili söz alan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Zeki Aygün, "Engin beyin İSU genel müdürüne saldırması pek hoş olmadı. Biz kanunsuz bir iş yapmadık. Kendi belediyesinin diğer illerde yaptıklarına baksın" dedi. Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ise “Engin Bey’in yaptığı çok şık olmadı. Kanunsuz bir iş yapmadık. Kendi belediyesinin diğer illerde yaptığı şeylere baksın. İzmit Belediyesine baksınlar. Bunlar ucuz siyaset. Kendisini kınıyorum.” dedi

BENİM VİCDANIMA SIĞIMIYOR”

Değerlendirmelerin ardından bir kez daha söz alan Başkan Büyükakın, “Ben bu yaşıma kadar, büyük ölçüde şöyle yaptım. Meselenin sağını solunu iyice inceledikten sonra vicdan terazisinde tarttım. Ne derseniz deyin bu benim vicdanıma sığmıyor. Hangi belediyede ne yolsuzluk yapılıyor konusunda konuya bakamıyorum. Konuyu değerlendireceğim ve daha sonrasında kendi taktirimi açıklayacağım. Keşke olmasaydı. Buna ihtiyaç yoktu. Muhalefetin üslubu ayrı bir durum. ” dedi.
# sağlık, chp

28 May 2021 - 17:18 Kocaeli/ İzmit- Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Sharpa - HUKUKEN DERKEN sayın Başkan KİMİN HUKUKU BU ? , Derince ve Kandıra ve de İzmit belediyesinde bu işler normalmiş gibi karşılanıyor başkanların tavrı bu ki normal. BURASI TÜRKİYE AKP MHP CHP VEYA İP FARKETMEZ "BAL TUTAN YALIYOR" Bu kadar HAK YİYEN varken bize cehennemde yer kalmaz inşallah. Rabbim nasip etmesin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Mayıs 18:28
02

Kadir Karacay - Sanki ilk kayırma. İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül'ün öz kardeşi, Kandıra Belediyesi'nde Ruhsat İşleri Müdürü. Kendisi, Gıda Mühendisi. Bu nasıl bir iş ilişkisi?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Mayıs 18:23
01

Izmitli - Tahir Büyükakın çalışma arkadaşını satmış belli ki bu atamalar ilçe belediye başkanının insiyatifinde istediğini özel kalemi olarak alır diploması uyduktan sonra yasal olarak en doğal hakkı,

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Mayıs 18:01
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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