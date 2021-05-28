17 yıl hapis cezası ile aranan hırsız yakalandı

Kocaeli’de 2016 yılında işlediği hırsızlık suçu ile ilgili olarak devam eden tutuksuz yargılanma sonucunda 17 yıl 7 ay ağır hapis cezasına çarptırılan ve bu cezaya istinaden hakkında yakalama kararı çıkartılan F.Ö. (24) Kocaeli Polisinin adresini tespit etmesi üzerine İzmit'te düzenlenen operasyon ile yakalandı. İşlemleri tamamlanarak Kocaeli Adliyesine sevk edilen hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.