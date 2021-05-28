İzmit Belediye Bandosu şehri şampiyonluk havasına soktu 

Her cuma mesai bitimiyle birlikte İzmit Belediyesi’nin önünde vatandaşlara müzik ziyafeti veren ve İstiklal Marşı’mızı çalarak mesaiyi tamamlayan İzmit Belediye Bandosu ekibinin repertuarında bugün Kocaelispor marşları yer aldı. TFF 1.Lig’e yükselmek adına bugün saat 20.00’de İstanbul Olimpiyat Stadyumu’nda ezeli rakibi Sakaryaspor ile 2.Lig Play-Off final müsabakasına çıkacak olan Kocaelispor’un marşlarını şehrin merkezinde yankılatan bando ekibi, vatandaşların şimdiden şampiyonluk havasına girmesini sağladı.



KOCAELİSPOR MARŞLARIYLA İNLEDİ

Çaldığı marşlarla şehir şampiyonluk havasına sokan İzmit Belediye Bandosu ekibine Kocaelisporlu taraftarlar da tezahüratlarıyla eşlik etti. Yaklaşık bir saat süren müzik ziyafetini büyük ilgiyle takip eden İzmitli vatandaşlar, İzmitlilerin sosyalleşmesi ve eğlenmesi adına büyük gayret sarf eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet başta olmak üzere tüm ekibe düzenlenen program için teşekkür etti.