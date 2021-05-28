İstanbul’da muhteşem final! Kadrolar belli oldu

Rakibini yenen takım adını 1.Lig'e yazdıracak. 20.00'de başlayacak maçı Smartspor şifresiz yayınlayacak. Müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. 90 dakika berabere biterse. 15'er dakika uzatmalara gidelecek. Eşitlik yine bozulmazsa seri penaltı vuruşları şampiyonu belirleyecek. Bu müsabakayı da her zamanki gibi bu sayfadan canlı anlatımla takip edebileceksiniz. Kadrolar açıklandı

KOCAELİSPOR

İlk 11

1. BAYRAM OLGUN

6. MUSA NİZAM

22. MURAT CEM AKPINAR

27. SEMİH KARADENİZ

41. GÖKHAN MERAL

61. NUMAN ÇÜRÜKSU

77. BENHUR KESER

80. İRFAN BAŞARAN

89. MESUT ÖZDEMİR

93. MUSTAFA TAHİR BABAOĞLU

94. BURAK SÜLEYMAN

Yedekler

17. İSMET YUMAKOĞULLARI

4. KEMAL CAN AYDEMİR

9. BATUHAN ER

14. YİĞİTALİ BAYRAK

24. MERVAN YUSUF YİĞİT

35. YILMAZ ÖZEREN

55. BAHRİ CAN AVCI

57. TAHA BATUHAN YAYIKCI

86. DİLAVER GÜÇLÜ

99. BAHATTİN KÖSE

Teknik Sorumlu

MUSTAFA REŞİT AKÇAY

SAKARYASPOR

İlk 11

99. OĞUZ ÇALIŞKAN

3. CANBERK ÖMER ÖZDEMİR

7. ABDULAZİZ SOLMAZ

8. NURİ FATİH AYDİN

9. BERK İSMAİL ÜNSAL

10. MUHAMMET REİS

38. HAKAN ASLANTAŞ

47. AZAD FİLİZ

53. BURAK ÖKSÜZ

65. ÇAĞRI ORTAKAYA

96. ÜMİT YASİN ARSLAN

Yedekler

74. ALİŞAN ŞEKER

4. CANER KOCA

6. ALİM CAN MENTEŞE

11. HASAN BİLAL

13. FATİH TULTAK

17. DEVRİM TAŞKAYA

19. ALİ ÖZGÜN

20. OĞUZHAN KAYAR

23. MEHMET BOZTEPE

58. ÖZKAN TAŞTEMUR

Teknik Sorumlu

AHMET YURTSEVER