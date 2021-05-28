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28 May 2021 - 19:06- Spor G: 28 May 2021 - 19:18

İstanbul’da muhteşem final! Kadrolar belli oldu

Kocaelispor, ezeli rakibi ve komşusu Sakaryaspor ile karşı karşıya geliyor.
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 Rakibini yenen takım adını 1.Lig'e yazdıracak. 20.00'de başlayacak maçı Smartspor şifresiz yayınlayacak. Müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. 90 dakika berabere biterse. 15'er dakika uzatmalara gidelecek. Eşitlik yine bozulmazsa seri penaltı vuruşları şampiyonu belirleyecek. Bu müsabakayı da her zamanki gibi bu sayfadan canlı anlatımla takip edebileceksiniz. Kadrolar açıklandı

KOCAELİSPOR

İlk 11

1. BAYRAM OLGUN
6. MUSA NİZAM
22. MURAT CEM AKPINAR
27. SEMİH KARADENİZ
41. GÖKHAN MERAL
61. NUMAN ÇÜRÜKSU
77. BENHUR KESER
80. İRFAN BAŞARAN
89. MESUT ÖZDEMİR
93. MUSTAFA TAHİR BABAOĞLU
94. BURAK SÜLEYMAN

Yedekler

17. İSMET YUMAKOĞULLARI
4. KEMAL CAN AYDEMİR
9. BATUHAN ER
14. YİĞİTALİ BAYRAK
24. MERVAN YUSUF YİĞİT
35. YILMAZ ÖZEREN
55. BAHRİ CAN AVCI
57. TAHA BATUHAN YAYIKCI
86. DİLAVER GÜÇLÜ
99. BAHATTİN KÖSE

Teknik Sorumlu

MUSTAFA REŞİT AKÇAY

SAKARYASPOR

İlk 11
99. OĞUZ ÇALIŞKAN
3. CANBERK ÖMER ÖZDEMİR
7. ABDULAZİZ SOLMAZ
8. NURİ FATİH AYDİN
9. BERK İSMAİL ÜNSAL
10. MUHAMMET REİS
38. HAKAN ASLANTAŞ
47. AZAD FİLİZ
53. BURAK ÖKSÜZ
65. ÇAĞRI ORTAKAYA
96. ÜMİT YASİN ARSLAN

Yedekler

74. ALİŞAN ŞEKER
4. CANER KOCA
6. ALİM CAN MENTEŞE
11. HASAN BİLAL
13. FATİH TULTAK
17. DEVRİM TAŞKAYA
19. ALİ ÖZGÜN
20. OĞUZHAN KAYAR
23. MEHMET BOZTEPE
58. ÖZKAN TAŞTEMUR

Teknik Sorumlu

AHMET YURTSEVER

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28 May 2021 - 19:06 İstanbul/ Beşiktaş- Spor

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