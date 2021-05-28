Dalgıç polisler derede silah aradı! Vatandaşlar çekirdek çitleyerek izledi

Olay, İzmit Karabaş Mahallesi Kocaeli Fuarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik problemleri olduğu öğrenilen S.D.V. (20) isimli genç, fuar alanında bulunan Kumlar Dersi’nin yanına geldi. Şahıs yanında getirdiği tabancayı kafasına dayayarak intihara kalkıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ŞAHIS HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Daha sonra şahıs elindeki tabancayı dereye atarak, İntihar etmekten vazgeçti. Şahıs olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerinin ardından, polis eşliğinde hastaneye götürüldü.
DALGIÇ POLİSLER SİLAHI BULDU, VATANDAŞLAR ÇEKİRDEK ÇİTLEYEREK İZLEDİ
Daha sonra olay yerine çağrılan deniz polisleri şahsın dereye attığı silahı bulmak için çalışma başlattı. Bazı vatandaşlar ise polis ekiplerinin çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Dalgıçlar tarafından dedektör yardımı ile derede yapılan aramalarda şahsın suya attığı tabanca bulundu. Tabanca daha sonra incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.