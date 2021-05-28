İzmit'te bomba paniği

İzmit Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan SEKA Devlet Hastanesi Yürüyüş Yolu Semt Polikliniği yanında görülen şüpheli valiz emniyet ekiplerini harakete geçirdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Polis ekipleri durumu Bomba İmha Uzmanına bildirdi. Bomba imha uzmanının müdahalesiyle şüpheli valiz fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı. Kontrollü patlma esnasında yürüyüş yolu iki yönlü trafiğe kapatıldı. Paniğe neden olan çanta boş çıktı.