Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
28 May 2021 - 19:56- Gündem G: 28 May 2021 - 19:57

Son 24 saatte korona virüsten 164 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, korona virüsten son 24 saatte 164 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 773 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

mask

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 164 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 47 bin 134’a yükseldi. Toplamda 53 milyon 478 bin 278 test yapıldı. Bugün yapılan 220 bin 162 test ile 7 bin 773 yeni vaka, 656 yeni hasta tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 228 bin 322 olduğu, bugün iyileşen 12 bin 284 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 83 bin 99’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise bin 454 olduğu açıklandı.
# sağlık, covid-19

28 May 2021 - 19:56 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.230.888 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

2-ELEKTRİK TEKNİKERİ

- Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili MYO bölümlerinden mezun, - İşini dikkatli ve titizlikle yapan, - Askerlik görevini tamamlamış...

0262 335 63 66  HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ 

ELEMAN ARANIYOR

KULLAR’DA KURULACAK  OLAN  FABRİKAMIZA  ELEMANLAR ALINACAKTIR. 1- MONTAJ ELEMANI - Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili  MYO böl...

0262 335 63 66 HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

ELEMAN ARANIYOR

- SERVİSİMİZİN MEKANİK BÖLÜMÜ USTALIĞINI YÜRÜTECEK, KONUSUNDA DENEYİMLİ PERSONEL ARANIYOR. - İŞ YERİMİZDE ÇALIŞACAK GENÇ, DİNAMİK, EMEKLİ VE TECRÜB...

0262 335 50 03 AUTO KİNG

ÜRETİM ELEMANI 

- ENGELLİ KADROMUZ İÇİN  EMEKLİ OLMAYAN BAY ELEMAN (Temizlik işlerini yapabilecek fiziki şartlarda) -  TEMİZLİK PERSONELİ - BAY (Daha önce özellikle...

ELEMAN ARANIYOR

 ELEMAN ARANIYOR AÇIKLAMA :  - ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ OLMAYAN, - 18 - 40 YAŞ ARASI,  -  EMEKLİ OLMAYAN  - FORKLİFT OPERATÖRÜ  (Kamyon ehliyetli t...

ELEMAN ARANIYOR

Motorlu / motorsuz PAKET SERVİS ELEMANI  ve  KASAP olarak çalışacak  elemanlar alınacaktır.

0 538 551 35 41

Satılık dubleks daire

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak'ta, 5 yaşındaki binanın 3. katındaki çatı dubleks satılıktır. Krediye uygun 3+1, brüt 17...

0538 094 41 95

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediye Bandosu şehri şampiyonluk havasına soktu  mask
İzmit Belediye Bandosu şehri şampiyonluk havasına soktu 
Gemlik Osmaniye'de 100 m2 daire icradan satılık mask
Gemlik Osmaniye'de 100 m2 daire icradan satılık
Asfalt kaplama ve yenileme işi yaptırılacak mask
Asfalt kaplama ve yenileme işi yaptırılacak
Kaldırım taşı yenileme işi yaptırılacak mask
Kaldırım taşı yenileme işi yaptırılacak
Başiskele’de Üst Yapı Seferberliği   mask
Başiskele’de Üst Yapı Seferberliği  
Darıca Hayvanat Bahçesi'nde 'bebek' sevinci mask
Darıca Hayvanat Bahçesi'nde 'bebek' sevinci
Anket Körfez Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji tarih verdi! Sağanak geliyor... mask
Meteoroloji tarih verdi! Sağanak geliyor...
Semih Karadeniz’e çirkin saldırı! mask
Semih Karadeniz’e çirkin saldırı!
Sakaryaspor'dan Kocaelispor açıklaması! "Rakibin Kocaeli olmasının çok bir önemi yok” mask
Sakaryaspor'dan Kocaelispor açıklaması! "Rakibin Kocaeli olmasının çok bir önemi yok”
Site sakinleri yönetim için ayaklandı mask
Site sakinleri yönetim için ayaklandı
Kocaelispor - Sakaryaspor final maçının yeri belli oldu mask
Kocaelispor - Sakaryaspor final maçının yeri belli oldu
Ölen ve yaralanan vatandaşların kimlikleri belli oldu mask
Ölen ve yaralanan vatandaşların kimlikleri belli oldu

GALERİ

Son hazırlıklar! Takımlar zemini gezdi mask
Son hazırlıklar! Takımlar zemini gezdi
Kent şampiyonluğa hazır! mask
Kent şampiyonluğa hazır!
Sakaryaspor'dan Kocaelispor açıklaması! "Rakibin Kocaeli olmasının çok bir önemi yok” mask
Sakaryaspor'dan Kocaelispor açıklaması! "Rakibin Kocaeli olmasının çok bir önemi yok”
Yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçti mask
Yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçti
Kereste fabrikası alev alev yandı! Maddi hasar büyük... mask
Kereste fabrikası alev alev yandı! Maddi hasar büyük...
TEM’de seyir halindeki tırın dorsesi alev alev yandı mask
TEM’de seyir halindeki tırın dorsesi alev alev yandı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL