Başkan Yıldızlı: “İSU genel müdürü derhal görevden alınmalıdır”

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Ali Sağlık’ın, oğlunu Kandıra Belediyesi’nde 2 ay çalıştı göstermesinin ardından İSU’ya memur olarak işe alması kamuoyunda infial yarattı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir’in iddialarına karşılık İSU Genel Müdürü Ali Sağlık yaşananları doğruladı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı şunları kaydetti; “Meclis grubumuz ile yaptığımız araştırmalar sonucu İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’ın oğlunu Kandıra Belediyesi’nde işe başlatarak memuriyet hakkı kazanmasını sağladığını ve ardından genel müdürü olduğu İSU’da işe başlattığını tespit ettik.
GÖREVDEN ALINMALILAR
Ali Sağlık’ın oğlu belediyedeki görev süresi boyunca işe de gitmemiş. Geçmiş dönemlerde de aynı olayların İSU’da yaşandığını biliyoruz. Ancak bundan hiç ders alınmamış ki aynı arsızlık düzenini sürdürüyorlar. Milyonlarca işsiz gencimiz varken sürdürülen bu tutum kabul edilemez. Bu olaylara karışan kim varsa geçmişten günümüze görevden alınmalıdır. İçişleri Bakanlığı’nı milyonlarca gencimizin hakkını gasp edenler hakkında gereğini yapması için göreve davet ediyorum”
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.