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28 May 2021 - 20:21- Siyaset G: 28 May 2021 - 20:22

Başkan Yıldızlı: “İSU genel müdürü derhal görevden alınmalıdır”

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’ın oğlunu Kandıra Belediyesi’nde işe sokarak memuriyet hakkı kazandırmasının ardından İSU’da ihale ve satın alma biriminde memur olarak göreve başlatması hakkında CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “İSU genel müdürü derhal görevden alınmalıdır” dedi

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Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Ali Sağlık’ın, oğlunu Kandıra Belediyesi’nde 2 ay çalıştı göstermesinin ardından İSU’ya memur olarak işe alması kamuoyunda infial yarattı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir’in iddialarına karşılık İSU Genel Müdürü Ali Sağlık yaşananları doğruladı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı şunları kaydetti; “Meclis grubumuz ile yaptığımız araştırmalar sonucu İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’ın oğlunu Kandıra Belediyesi’nde işe başlatarak memuriyet hakkı kazanmasını sağladığını ve ardından genel müdürü olduğu İSU’da işe başlattığını tespit ettik.

GÖREVDEN ALINMALILAR

Ali Sağlık’ın oğlu belediyedeki görev süresi boyunca işe de gitmemiş. Geçmiş dönemlerde de aynı olayların İSU’da yaşandığını biliyoruz. Ancak bundan hiç ders alınmamış ki aynı arsızlık düzenini sürdürüyorlar. Milyonlarca işsiz gencimiz varken sürdürülen bu tutum kabul edilemez. Bu olaylara karışan kim varsa geçmişten günümüze görevden alınmalıdır. İçişleri Bakanlığı’nı milyonlarca gencimizin hakkını gasp edenler hakkında gereğini yapması için göreve davet ediyorum”
# CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, İSU, sağlık, chp
# CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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28 May 2021 - 20:21 Kocaeli/ İzmit- Siyaset

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