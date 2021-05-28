Efsane Kocaelispor 13 yıl sonra 1. Lig’de

Kocaelispor tarihi finalde Sakaryaspor ile 1. Lig’e yükselmek için karşılaştı. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki maçta adeta şov yapan ve rakibini 4-0 mağlup eden yeşil siyahlılar adını tam 13. yıl sonra 1. Lig’e yazdırarak efsane geri döndü dedi. Yeşil siyahlıların gollerini Musa Nizam, Benhur, Murat Cem ve Bahattin Köse attı.
BU ŞEHRİN HER ŞEYİ
Fişi adeta ilk yarıda çeken Kocaelisporlu futbolcular ikinci yarıda tek gol daha buldu, dahası tarihi farkı kaçırdı. Maçın adamı Burak Süleyman olurken maçın ardından ödülünü aldı. Karşılaşmayı tribünden izleyen yaklaşık 500 kadar Kocaelispor taraftarı ve protokol ile tüm şehir şampiyon Kocaelispor’u doyasıya alkışladı. Olağanüstü bir destan yazan yeşil siyahlılar şehrin bir kez daha en önemli sivil toplum örgütü olduğunu kanıtladı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.