Bu kalabalık sadece Kocaelispor için toplanır

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Misli.com 2. Lig play-off final müsabakasında Kocaelispor, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldiği Sakaryaspor’u 4-0’lık skorla mağlup etti. Bu skorla Kocaelispor, TFF 1. Lig’e yükseldi. Kocaelisporlu vatandaşlar İzmit sokakların şampiyonluklarını kutluyor ve takımın Kocaeli'ye dönmesini bekliyor