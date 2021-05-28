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28 May 2021 - 22:44- Spor G: 28 May 2021 - 22:49

Bu kalabalık sadece Kocaelispor için toplanır

Misli.com 2. Lig play-off final müsabakasında Kocaelispor, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldiği Sakaryaspor’u 4-0’lık skorla mağlup etti. Bu skorla Kocaelispor, TFF 1. Lig’e yükseldi.
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Misli.com 2. Lig play-off final müsabakasında Kocaelispor, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldiği Sakaryaspor’u 4-0’lık skorla mağlup etti. Bu skorla Kocaelispor, TFF 1. Lig’e yükseldi. Kocaelisporlu vatandaşlar İzmit sokakların şampiyonluklarını kutluyor ve takımın Kocaeli'ye dönmesini bekliyor
# Play-Off, Misli.com
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28 May 2021 - 22:44 Kocaeli/ İzmit- Spor

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