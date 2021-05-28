Kocaelispor için canından oluyordu! İmdadına ambulans yetişti

Misli.com 2. Lig play-off final müsabakasında Kocaelispor, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldiği Sakaryaspor’u 4-0’lık skorla mağlup etti. Bu skorla Kocaelispor, TFF 1. Lig’e yükseldi. Şehirde kutlama yapan 65 yaş üstü bir vatandaş heyecandan kalp krizi geçirdi. Ambulans ve polis ekiplerinin imdadına yetişti. Aşırı kalabalık nedeniyle ambulans hastaneye gitmekte zorluk çekiyor.