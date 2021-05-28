Gölcük’te şampiyonluk coşkusu

Gölcük Belediyesi’nin özel olarak hazırladığı araçlar, Kocaelispor marşlarıyla kenti dolaşırken, havai fişekler de kentin merkezi noktalarında atıldı. Gölcüklüler de balkonlardan kutlamalara katıldı. Ayrıca; Gölcük’te her yer Kocaelispor bayrakları ile donatılırken, şampiyonluk coşkusu doyasıya yaşandı.