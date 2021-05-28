Belsa, yeşil-siyah renklere büründü

Sezonun en kritik müsabakasında Sakaryaspor’u 4-0 mağlup ederek TFF 2.Lig Play-Off finallerini şampiyon olan Kocaelispor, adını TFF 1.Lig’e yazdırdı. Kazanılan bu şampiyonluk sonrası büyük sevinç yaşayan Kocaelisporlu futbolseverler sokaklara akın ederken, İzmit Belediyesi’nin önünde toplanmaya başladı.
7’DEN 70’E HERKES ALANDA
İzmit Belediyesi önünde toplanan Kocaelispor taraftarı, marşlar ve şarkılar eşliğinde şampiyonluk kutlamalarına başladı. Meşalelerle yeşil siyah renklere bürünen Belsa’da şampiyonluk ruhu tüm gece boyunca yaşanmaya devam edecek. Büyük coşkunun yaşandığı alanda Kocaelispor’a gönül veren 7’den 70’e herkes unutulmayacak bir ana tanıklık ediyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.