Şampiyonluğun coşkusu Belsa önünde yaşandı  



Şehrin en büyük markası Kocaelispor, 2.Lig Play-Off finalinde ezeli rakibi Sakaryaspor ile Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Saat 20.00’de başlayan mücadeleyi Musa Nizam, Benhur Keser, Murat Cem ve Bahattin Köse’nin ayağından bulduğu gollerle 4-0 kazanan Kocaelispor, 12 yıllık aranın ardından adını yeniden TFF 1.Lig’e yazdırmayı başardı. Yeşil-siyahlıların kazandığı şampiyonluk sonrası tüm şehirde bayram havası yaşanırken, şampiyonluk kutlamalarının merkezi Belsa Plaza önü oldu.



ŞAMPİYONLUĞU DOYASIYA KUTLADILAR

Maçın son düdüğü sonrası kutlamaların başladığı İzmit’te vatandaşlar, Kocaelispor marşları ile şampiyonluk coşkusunu doruklara taşırken aynı anda Belsa Plaza önünde yaktıkları meşaleler ile şehri aydınlattı. Şampiyonluğa özel şehir turu atan İzmitli vatandaşlar, Belsa Plaza’nın önünde bir araya gelerek İzmit Belediyesi’nin önündeki alanda şampiyonluğu marşlar ve tezahüratlarla doyasıya kutladı.