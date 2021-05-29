Kocaelispor kutlamalarında korkunç kaza! Futbolcular hastaneye kaldırıldı

TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'da yöneticiler ve futbolcular kente dönerek üstü açık otobüsle şampiyonluk tutu attı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 4-0'lık Sakaryaspor galibiyeti ile TFF 1. Lig'e çıkan yeşil siyahlı takımın futbolcuları, Körfez ilçesinden başlayarak şampiyonluk turuna çıktı. Uzun araç konvoylarının eşlik ettiği tur sırasında İzmit'te seyir halinde ilerleyen Kocaelispor otobüsünden düşen Benhur Keser ve Bahrican Avcı adlı 2 futbolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yaralılardan Benhur Keser, Kocaeli Devlet Hastanesine, Bahri Can ise özel bir hastane kaldırıldı. Kaza sonrası Benhur taburcu edilirken, Bahrican Avcı'nın ise hastanede tedbir amaçlı tedavi altına alındığı öğrenildi.
Olay hakkında Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Bahri Can Avcı, şampiyonluk turu atarken talihsiz şekilde üstü açık otobüsten düşmüştür. Gerekli müdahale anında yapılmış, oyuncumuz kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu gayet iyidir. Geçmiş olsun Bahri Can Avcı" ifadelerine yer verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.