Şakir Balkı toprağa verildi

Eşi Melahat Balkı’nın ölümünden 4 gün sonra yaşamını yitiren Şakir Balkı, aile arasında düzenlenen bir törenle toprağa verildi. Ferda Solmaz, Ferhan Oktay, Feray Beyoğlu ile diş hekimi Aylin Balkı’nın babaları, Akın Solmaz ve SMMM Suavi Oktay’ın kayınpederi olan Şakir Balkı’nın cenazesi dün aile arasında düzenlenen törenle Bağçeşme Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından yine Bağçeşme Mezarlığına defnedildi. Pandemi kuralları nedeniyle Balkı’nın cenaze törenine çocukları ve yakın birkaç akrabası katılabildi.