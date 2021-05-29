Eşi Melahat Balkı’nın ölümünden 4 gün sonra yaşamını yitiren Şakir Balkı, aile arasında düzenlenen bir törenle toprağa verildi. Ferda Solmaz, Ferhan Oktay, Feray Beyoğlu ile diş hekimi Aylin Balkı’nın babaları, Akın Solmaz ve SMMM Suavi Oktay’ın kayınpederi olan Şakir Balkı’nın cenazesi dün aile arasında düzenlenen törenle Bağçeşme Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından yine Bağçeşme Mezarlığına defnedildi. Pandemi kuralları nedeniyle Balkı’nın cenaze törenine çocukları ve yakın birkaç akrabası katılabildi.
Şakir Balkı toprağa verildi
Önceki gün vefat eden gazetemizin uzun yıllar köşe yazarlığı yapan, Seka Kağıt Fabrikası emeklisi, gazeteci-yazar Şakir Balkı(92) cuma günü aile arasında yapılan törenle toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.