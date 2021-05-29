Bu sefer Ankara’ya gittiler “sesimizi duyun” dediler

Cumhurbaşkanı Külliyesi’nin karşısında yapılan açıklamada, “Yeter artık sesimizi duyun! İş yerlerimizi açın personelimizi aşılayın! Bize destek verin! İşletmelerin kira sorununu çözün. 2021 yılı yapılandırma ödemelerini- kredi ödemelerini - SSK ve vergi ödemelerini 2022 yılına öteleyin. Bizim işletmelerimize de 2 yıl geri ödemesiz faizsiz can suyu kredisi verin. Vatandaş için adalet haktır yönetici için adalet görevdir” denildi. TURİFED (Turizm Gastronomi Yeme İçme Eğlence İşletmecileri Federasyonu), Anadolu davet etkinlik federasyonu, Türkiye lokantacılar ve pastacılar federasyonu, Tekel bayileri platformu, Müzik-sen sendikası, Kabare platformu ve TURİFED Federasyonu kurucu dernekleri katıldı.

“10 MİLYON KİŞİ CEVAP BEKLİYORUZ”

Covid 19 adında dünyaya musallat olmuş bir virüsün ülkemizdeki günah keçisi ilan edilmiş "yeme içme ve eğlence" sektörünün vatansever evlatları yatırımcıları işverenleri emekçileriyiz. İşvereniyle, çalışanıyla, tedarikçisi ve aileleriyle ülkemizde 10 milyon kişiyiz, ve bizler cevap bekliyoruz. Neden yeme içme işletmelerinin ana bulaş kaynağı olduğu ile ilgili hiçbir bilimsel veri yok ama sadece biz kapalıyız? Tüm batı ülkeleri tam kapanırken ve şuan her yer açılmışken sadece Türkiye'de bir tek bizim sektörümüz kapatıldı neden? Ülkenin %90'ı açık, toplu ulaşım, fabrikalar, pazarlar, marketler, AVM'ler, havayolları kapalı ortamdaki ofisler faaliyetlerine devam ederken, bizim sektörümüzdeki kimi işletmeler 15 aydır kimi işletmeler 9 aydır kapalı, neden?”

“70 BİN İŞLETME İFLAS ETTİ”

Aksine devlet sadece bizi kapatıp hiçbir alacağından vazgeçmedi neden? Turizmin ayrılmaz parçası olan sektörümüzde çalışan personelimiz aşı önceliği alamıyor neden? Ülkede turizm deyince sadece oteller ve acenteler akla geliyor neden? 70 bin işletme iflas etti! Yüzlerce işletmeci, çalışan, müzisyen intihar etti! Birikmişimizi kaybettik, varımızı yoğumuzu kaybettik, borç batağındayız. Ölüme terk edildik neden? Sektörde en çok istihdamı sağlayan, kanunlara harfiyen uyan, kayıt dışı faaliyetlere asla tenezzül etmeyen, vergisini, işçisinin sosyal güvencesini günü gününe yatıran bizim gibi orta ve büyük ölçekli işletmeler hiç bir destek paketinden faydalanamadı neden?” ifadelerini kullandı.