“Bir gün değil, her gün KOCAELİSPOR”

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Sakaryaspor karşısında ezici bir oyun ve 4-0’lık net bir skorla şampiyonluk ipini göğüsleyerek 13 yıl sonra yeniden 1.Lig’e yükselen Kocaelispor’u kutladı. Çok uzun yıllardır Kocaelispor’un maçlarını Maraton Tribünü’nde taraftarla omuz omuza izleyen ve takımın en kötü zamanlarında bile başarılı günlerin geleceğine olan inancını kaybetmeyen Hürriyet, şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada ‘Süper Lig’de yeniden göreceğiz. Bu takımın her zaman destekçisiyim” dedi.



MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Kulübün borç batağından kurtulmak için çabaladığı ancak alternatif yapılanmalara gidildiği dönemde bile ‘Tek de kalsam kulübün yanındayım’ diyerek imkanlarını sonuna kadar Kocaelispor’un menfaatine seferber eden başkan Hürriyet, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan 2.Lig Play-Off final karşılaşmasını yine taraftarın arasında izledi. Karşılaşmayı izlerken atılan her golle biraz daha gururlanan Hürriyet, zor gününde asla yalnız bırakmadığı Kocaelispor’un kupayı kaldırmasıyla birlikte duygusal anlar yaşadı.



"SÜPER LİG’E BİR ADIM KALDI"

Yeşil-Siyah tutkusu herkesçe bilinen başkan Hürriyet maçın ardından mutluluğunu ifade ettiği açıklamasında şu sözleri kaydetti: “Kocaelispor sevgisiyle büyümüş, tribün kültürünü bilen bir taraftar olarak tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Takımını asla yalnız bırakmayan koca yürekli taraftarlara ve bu kente, şampiyonluk mutluluğunu bir kez daha yaşatan ve Süper Lig yolunda bir basamağı daha geride bırakan Kocaelispor’umuzu yürekten kutluyorum. Bir gün değil, her gün Kocaelisporlu olan bizler, taraftar olarak özlediğimiz günlere yeniden kavuşacağımızı biliyoruz.



"SENEYE DE BAYRAM EDELİM"

Çok kıymetli camianın kenetlendiği Yeşil-Siyah arma aşkına tüm zorlukları bu zamana kadar nasıl el ele vererek hep birlikte aştıysak, bundan sonra da üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Bu kente bayram havası estiren Kocaelispor’umuzun TFF 1.Lig’deki serüveninin de çok uzun sürmeyeceğini ve gelecek yıl bu zamanlarda Süper Lig özlemini gidereceğimize inanıyorum. Pandemi nedeniyle zor günler geçiren kentimize etkisi günlerce sürecek mutluluk yaşattıkları için Kocaelispor Kulübü’ne, teknik ekibine, futbolcularına ve tüm emekçilerine İzmit adına teşekkür ediyor, 1.Lig’de de başarılı bir sezon geçirmeyi diliyorum. Şampiyonluk kentimize hayırlı olsun.”