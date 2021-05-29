Hürriyet, Derince’de vatandaşlarla sohbet etti

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Merkez Camii Derneği açılışı nedeniyle Cuma günü Derince’deydi. Camii Derneği açılışının ardından Hürriyet, esnafı dolaşarak çalışmalarında kolaylık diledi. Hürriyet’e Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, Koordinatör Ozan Aksu, Muhtarlar Hizmet Masası Koordinatörü Süleyman Şen eşlik etti.



YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Esnafı dolaştıktan sonra Hürriyet, kendisini çay içmeye davet eden Derince Avcılar Derneği’ne geçerek vatandaşlarla sohbet etti. Kendilerini Derince’de gördüklerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren dernek üyeleri, Başkan Hürriyet’i ve çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.