Hürriyet, Derince’de vatandaşlarla sohbet etti

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Merkez Camii Derneği açılışı nedeniyle Cuma günü Derince’deydi. Camii Derneği açılışının ardından Hürriyet, esnafı dolaşarak çalışmalarında kolaylık diledi. Hürriyet’e Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, Koordinatör Ozan Aksu, Muhtarlar Hizmet Masası Koordinatörü Süleyman Şen eşlik etti.
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Esnafı dolaştıktan sonra Hürriyet, kendisini çay içmeye davet eden Derince Avcılar Derneği’ne geçerek vatandaşlarla sohbet etti. Kendilerini Derince’de gördüklerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren dernek üyeleri, Başkan Hürriyet’i ve çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.