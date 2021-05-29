Ceza infaz memuru yaşamını yitirdi

Kandıra Cezaevinde infaz Koruma memuru olarak çalışan Tahsin Eldeş (53) yaklaşık 1 aydır kanser nedeniyle tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Çevresinde ve iş arkadaşları tarafından çok sevilen Kocaelispor sevdalısı Eldeş’in vefatı sevenlerini derinden üzdü. İzmit Malta Mahallesi Yurdum Caddesi üzerinde ikamet eden Eldeş’in cenazesi Ayaztepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.