Yenişehir’de Ergin Sokak yeni görünümüne kavuştu

Yaz aylarının gelmesiyle asfalt çalışmalarını hızla sürdüren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bir yandan ihtiyaca göre yol açan, stabilize malzeme seren ve yol genişleten ekipler bir yandan asfalt yama çalışması sürüyor. Fen İşleri ekipleri son olarak Yenişehir Mahallesi Ergin Sokak’ta zamanla tahrip olan yollarda yoğun bir çalışma gerçekleştirerek yeni görünüme kavuşturdu.
KISA SÜREDE TAMAMLANDI
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşlardan gelen talep üzerine bölgede bozulan yolları tamamen yerinden söktü. Sökülen bölgelere sıcak asfalt serilerek bölgenin büyük bir sorunu çözülmüş oldu. Çalışmaların ardından yol vatandaşın kullanımına açıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.