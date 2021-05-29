Yenişehir’de Ergin Sokak yeni görünümüne kavuştu

Yaz aylarının gelmesiyle asfalt çalışmalarını hızla sürdüren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bir yandan ihtiyaca göre yol açan, stabilize malzeme seren ve yol genişleten ekipler bir yandan asfalt yama çalışması sürüyor. Fen İşleri ekipleri son olarak Yenişehir Mahallesi Ergin Sokak’ta zamanla tahrip olan yollarda yoğun bir çalışma gerçekleştirerek yeni görünüme kavuşturdu.



KISA SÜREDE TAMAMLANDI

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşlardan gelen talep üzerine bölgede bozulan yolları tamamen yerinden söktü. Sökülen bölgelere sıcak asfalt serilerek bölgenin büyük bir sorunu çözülmüş oldu. Çalışmaların ardından yol vatandaşın kullanımına açıldı.