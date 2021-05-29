Kocaelispor'un şampiyonluk kutlaması ertelendi

Kocaelispor'un 31 Mayıs Pazartesi günü yapılması planlanan şampiyonluk kutlaması ertelendi. Kocaelispor'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Değerli Kocaelispor camiası Pazartesi günü olarak planladığımız şampiyonluk kutlamamız, pandemi yasağının devam etmesi nedeniyle hafta içi bir güne ertelenmiştir. Pazartesi günü şampiyonluğumuzu kutlayacağımız gün belli olacaktır."