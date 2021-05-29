Özka Lastik,  Türkiye’nin en büyük 500 sanayi şirketi arasında  338. sıraya yükseldi.

İstanbul Sanayi Odası’nın her yıl yayınladığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre, Türkiye’nin 100% yerli ve milli markası Özka Lastik bir önceki yıla göre 51 sıra yükselerek 338. sırada yer aldı. 80’den fazla ülkeye ihracat yapan ve bir dünya markası haline gelen Özka Lastik, yaklaşık 80 milyon dolarlık ihracat geliri ile

190. SIRANIN SAHİBİ OLDU

Kazancını yatırıma dönüştüren ve 55%’lik üretim kapasitesi artışı gerçekleştiren Özka, 2020’deki 34%’lük ciro büyümesini 2021’de yıllık 62% oranında bir artışla sürdürmeyi hedefliyor.

ÖZKA LASTİK HAKKINDA

Kanık Şirketler Grubu bünyesinde bulunan; Türkiye’nin yerli ve milli markası Özka Lastik, 1991’te Kocaeli’nde kurularak her geçen yıl artan üretim kapasitesi ve genişleyen satış ve dağıtım ağı ile vizyonunu yurt içinde lider, yurt dışında tanınmış bir marka olarak belirlemiştir. Özka Lastik, 900’den fazla kişiye sağladığı istihdamı, yenilikçi teknoloji ile yürütülen üretim süreçleri, inovatif bakış açısı ve sektörel tecrübesini, kalitesinin arkasındaki en önemli güç olarak tanımlamaktadır. 2021 yılında tamamladığı yatırımıyla günlük üretim kapasitesini %55’lik bir artışla 200 tona çıkaran Özka Lastik, Türkiye’de lider marka olmanın yanı sıra marka bilinirliği ve müşteri memnuniyetine yönelik global projeleri ve Ar-Ge çalışmaları ile dünyada da zirai ve iş makinesi lastiklerinde ilk 3 markadan biri olma hedefiyle büyümesini sürdürmektedir.