Şahin, mahalle başkanlarıyla bir araya geldi

İlçe başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, 27 mahalle başkanı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Şahin, 2023 hedeflerine değindi. Mahalle başkanlarına yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Şahin, "Birlikte durmadan, yorulmadan çok çalışarak 2023 hedeflerine ulaşacağız. Yönetim kurulu üyelerimizle var gücümüzle çalışarak, Karamürsel'imizi daha ilerlere taşıyacağız. Dokunmadık insan bırakmayacağız. Davamız için hep birlikte mücadele ederek, yürüdüğümüz bu yolda başarılı çalışmalara imza atacağız inşallah." ifadelerini kullandı.