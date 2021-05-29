Şahin, mahalle başkanlarıyla bir araya geldi

İlçe başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, 27 mahalle başkanı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Şahin, 2023 hedeflerine değindi. Mahalle başkanlarına yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Şahin, "Birlikte durmadan, yorulmadan çok çalışarak 2023 hedeflerine ulaşacağız. Yönetim kurulu üyelerimizle var gücümüzle çalışarak, Karamürsel'imizi daha ilerlere taşıyacağız. Dokunmadık insan bırakmayacağız. Davamız için hep birlikte mücadele ederek, yürüdüğümüz bu yolda başarılı çalışmalara imza atacağız inşallah." ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.