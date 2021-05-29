Marmara Depremi'nde hasar gören 3 binanın yıkımı gerçekleştirildi

Körfez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, depremde ağır ve orta hasar gören binaların yıkım işlemlerini sürdürüyor. Karayakuplu ve Belen mevkisinde orta hasarlı durumda olan ve güçlendirme yapılmadığı için çevre güvenliğini tehdit eden binaların yıkılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bölgede güvenlik önlemleri alan belediye ekipleri, 3 binanın yıkımını gerçekleştirdi. Ekipler, yıkım çalışmasının ardından oluşan molozları da kaldırdı.